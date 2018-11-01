Армянские политологи оказались не готовы к тому, что «политическую погоду» в регионе определяет Азербайджан

В Ереване — очередной политический переполох. Как уже сообщал «Минвал», главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции на своей встрече в Стамбуле подчеркнули необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Об этом прямо говорится в принятой по итогам встречи декларации: «Главы внешнеполитических ведомств трех стран отметили обязательства по принципам невмешательства во внутренние дела государств и урегулирования мирным путем всех конфликтов с соблюдением норм международного права, особенно с оказанием поддержки и проявлением уважения к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ. В данном контексте еще раз была подчеркнута важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе вышеперечисленных принципов», — цитирует документ МИД Азербайджана.

Этот документ весьма бойко цитировали и армянские информационные сайты. После чего заголосили уже политологи и эксперты — как так? Иран — и вдруг с такой решимостью высказывается в поддержку Азербайджана?

«Первый информационный» растерянно констатирует: «Турция всегда примирялась с позицией Азербайджана по Нагорно-Карабахскому вопросу, и неудивительно, что Чавушоглу присоединился к этому заявлению – еще вчера он заявил о своей позиции в отношении последовательной защиты позиции Баку. Участие Ирана в этом документе также не породил бы вопросов, если было особого акцента на проблеме «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Ред.). Во всяком случае, Тегеран является одним из тех исключительных государств, которые всегда руководствуются принципом позитивного нейтралитета в Нагорно-Карабахском конфликте, делая акцент не на каких-то принципах, а на необходимости сохранения соглашений Армении и Азербайджана и регионального статус-кво от вмешательства третьих сил». На странице ереванского «Спутника» местные политологи успокаивают: ничего страшного, подобные заявления звучали и раньше.

Но сегодня — и многие эксперты в самой Армении это тоже понимают — прежние заявления звучат на фоне существенных «тектонических сдвигов» в регионе. Совсем недавно страны Южного Кавказа посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который — и это, в общем-то, не скрывалось — обсуждал в южнокавказских столицах меры давления на Иран. Причем, судя по намекам самого Болтона, в Азербайджане переговоры были достаточно успешными. А Армении едва ли не открытым текстом посоветовали свернуть активность на иранском направлении.

Реакция армянского «болтающего класса» оказалась двойственной. С одной стороны, здесь явно беспокоились, как бы страна в дополнение ко всем проблемам и неприятностям не влетела под санкции США. Были те, кто на полном серьезе рассуждал, что «на Азербайджан США будут давить еще больше», но это в условиях армянской конкретики мало кого успокаивало. Более того, с учетом куда более позитивных, по сравнению с ереванскими, заявлений, которые Болтон сделал в Баку, в Армении, похоже, строили в отношении Тегерана далеко идущие планы. Здесь были уверены, что иранская «муллократия» наверняка оценит «стойкость маленькой, но гордой многострадальной Армении перед лицом американского империализма» и вознаградит за это своего соседа. А самые отчаянные оптимисты в переводе на армянский уже строили грандиозные планы, что Иран в ответ на переговоры Болтона в Азербайджане приступит к впечатляющему «давлению» на Баку. Тем более что в СМИ Армении не просто развернулась впечатляющая дискуссия «как нам сохранить отношения с Ираном, несмотря на давление со стороны США». Здесь прямо давали понять, каких шагов ждут от Тегерана. Во всяком случае, ереванская «Лрагир» с упоением строила планы и выражала надежды едва ли не на признание Ираном «независимости Нагорного Карабаха». Порассуждав, что, мол, «после визита в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и его заявлений по поводу Ирана появились тревожные оценки в связи с перспективами армяно-иранских отношений», и немного пожаловавшись, что после снятия санкций с ИРИ во времена Барака Обамы в армяно-иранских отношениях «мало что изменилось» и вообще «было больше благих пожеланий, чем конкретных проектов. Проекты остались либо на бумаге, либо их реализация стагнировала», газета переходит к главному. И банально проговаривается: «…Армяно-иранские отношения в последние годы строились не столько на экономическом сотрудничестве, сколько на военно-политическом. Речь идет об интервью «главы МИД Арцаха» Масиса Маиляна, растиражированным ведущими иранскими СМИ. Иранские медиа открытым текстом говорили о перспективах «ирано-арцахской» границы, имеющей фундаментальное значение». «В переводе» — речь идет об оккупированном Арменией участке границы Азербайджана и ИРИ. По мнению «Лрагир», «центр тяжести армяно-иранских отношений лежит именно здесь», и вообще «в итоге ирано-арцахский вариант выглядит предпочтительнее ирано-азербайджанского варианта границы». После чего заявляет: «Именно это гвоздь международной легитимности армяно-иранских отношений, который Армения должна сохранить, не позволив пропасть такому компоненту. Экономические связи могут быть выстроены легко, а потеря этого компонента может оказаться роковой и необратимой». Судя по всему, в Армении рассчитывали едва ли не на открытое признание «независимости Нагорного Карабаха» со стороны ИРИ.

И вдруг — такое разочарование. Иранская дипломатия даже не попыталась сгладить формулировки на встрече Зарифа, Мамедъярова и Чавушоглу. Во-первых, международное право и признанные границы никто не отменял. А во-вторых, в Иране действительно сделали выводы из вояжа Болтона, но совсем не те, на которые рассчитывали в Армении. Просто здесь еще и принимают в расчет возможности Азербайджана повлиять на ситуацию в Иране, в том числе и за счет той самой «мягкой силы». А это может оказаться для иранской «муллократии» куда более чувствительным, чем это представляется многим. Особенно теперь, когда, несмотря на всю жесткость внутрииранских порядков и закрытость местного общества, симптомы нарастающего недовольства прорываются в мировые СМИ, не говоря уже об опасном росте числа терактов в стране. Судя по всему, в Тегеране внезапно осознали, что многие черты иранской политики, начиная от подпитки вооруженного подполья в Азербайджане и заканчивая заигрываниями с Арменией, после визита Болтона может получить совсем другую цену. И принялись наводить мосты с Азербайджаном.

Можно, конечно, поспорить, готовы ли в Иране к пересмотру своей политики не только на словах, но и на деле. И посоветовать подождать и посмотреть, откажутся ли там от военно-политического сотрудничества с Арменией и подрывной деятельности в Азербайджане. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что «политический вес» и влияние Баку оказались куда выше, чем это представляли себе в Армении. И здесь оказались банально не готовы не к такому повороту иранской политики, а именно к тому, в какой мере Азербайджан определяет в регионе «политическую погоду». И теперь, убедившись, что Иран просто не стал после визита Болтона играть на обострение в отношениях с Баку, дружно изображают этакую «немую сцену из «Ревизора»» в постановке ереванского политического театра.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az