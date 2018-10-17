В Вашингтоне не намерены вести политику в регионе по лекалам «армянского лобби»

Любой прогноз всегда несет в себе элемент «гадания на кофейной гуще». Метеорология — пример классический. Человечество наблюдает за погодой, совершенствует метеорологические инструменты, запускает метеоспутники, создает математические модели, описывающие поведение ураганов…а «на выходе» то, что творится утром за окном, далеко не всегда совпадает с тем, о чем сообщали накануне в новостях под рубрикой «А теперь о погоде». Тем более это касается прогнозов политических, где большая часть «информации к размышлению» находится под грифом «секретно» — в силу понятных, в общем-то, причин.

Тем не менее версия, что именно Иран может стать ведущей темой переговоров в ходе визита на Южный Кавказ советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, получает все новые подтверждения. Во всяком случае, заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, находясь в Ереване, сообщил, что американские чиновники, занимающиеся вопросами санкций, приедут в следующем месяце, чтобы продолжить переговоры с Азербайджаном, Грузией и Арменией. После чего добавил: «Мы понимаем вызовы, стоящие перед Арменией в вопросе региональной торговли». Однако затем озвучил недвусмысленное предупреждение: «Речь идет не о мелких трейдерах, занимающихся торговлей. Однако, армянские компании, как и грузинские и азербайджанские компании, должны понимать, кто их клиенты. Мы призываем компании не вступать в торговые отношения с определенными иранскими организациями, потому что они могут попасть под санкции». То есть озвучил строгое и весьма жесткое дипломатическое предупреждение.

«Перевод с дипломатического» этого предупреждения вполне понятен. В августе 2018 года США вышли из «ядерной сделки» и возобновили санкции против Ирана. Как и принято в американской политике, санкции эти «адресные», они касаются определенных групп товаров, определенных структур и определенных компаний. Если совсем грубо и упрощенно, то продавать в Иран совковые лопаты, а закупать фисташки и лук никому не возбраняется. А вот поставлять автоматы Калашникова «Корпусу стражей исламской революции» уже рискованно — можно попасть под действие санкций США.

Формально «ясный сигнал», озвученный Джорджем Кентом, был адресован компаниям из всех трех стран Южного Кавказа. Но вот в реальности степень риска для Грузии и Азербайджана, с одной стороны, и Армении, с другой, «сильно не совпадает». В самом деле, Азербайджан развивает с Ираном экономическое, гуманитарное, наконец, транспортно-логистическое сотрудничество, но это сугубо гражданские проекты, которые никоим образом не подпадают под санкции — ни международные, введенные решениями СБ ООН, ни «односторонние» американские.

Иное дело — Армения. Где как раз синхронно с вояжем Кента и накануне визита Болтона местные СМИ бойко цитировали члена комиссии по планированию и бюджету в парламенте Ирана Хади Гавами, который заявил, что Ирану и Армении надо сотрудничать во вложении инвестиций в свободные зоны «Аракс» и «Мегри». По словам иранского депутата, можно получить большой доход путем создания в этих свободных экономических зонах оборудованных нефтеперерабатывающих заводов. А затем весьма откровенно добавил, что «в этих обстоятельствах страна может успешно преодолеть санкции», посоветовав заодно дружественные отношения Армении с Ираном. Если кто не понял, господин Гавами посоветовал построить НПЗ в Армении именно для обхода санкций, наложенных Вашингтоном на иранскую «нефтянку». Этот проект, строго говоря, возник еще в конце девяностых, но так и не был реализован. И вот теперь, когда США возобновили политику санкций и усиливают давление на иранский нефтяной сектор, в Тегеране об этом проекте вспомнили вновь. И зондируют почву, не без оснований надеясь на успех. Потому как «многострадальная христианская Армения» весьма бойко использовалась и используется иранской муллократией для обхода санкций, действующих в отношении ИРИ.

А вот здесь надо поподробнее. В Армении, конечно, любят ссылаться и на «блокаду», «забывая» при этом упомянуть, что закрытие транспортного сообщения с Азербайджаном и Турцией — результат ее собственной агрессивной политики, и на свое крайне уязвимое положение, и на «многострадальность», а затем плаксиво тянуть, что все, а тем более США, должны «войти в положение и сделать одолжение». Но в реальности по-настоящему масштабного экономического сотрудничества у Армении с Ираном нет. То есть политическое партнерство есть, сотрудничество «силовых структур» и спецслужб наличествует, но подвести под все это должный экономический базис Еревану и Тегерану никак не удается. Даже нефть и нефтепродукты сегодня Армения получает по «специальным» ценам из России, а не по мировым из Ирана.

Тем более нет и по-настоящему масштабных проектов. Сначала в Армении весьма бойко обсуждали строительство газопровода Армения-Иран, но сегодня, когда вся газовая инфраструктура Армении контролируется российским «Газпромом», эта «труба» поставляет газ на небольшую электростанцию, выработанную на ней энергию Армения и Иран делят пополам — и все. Ни о каком транзите иранского газа по территории Армении другим покупателям нет и речи. Предсказуемо «заглох», даже не начавшись, проект строительства железной дороги Иран-Армения. Так и не сдвинулось с места строительство ГЭС на реке Араз…

Но зато Армения самым активным образом используется для разного рода «деликатных операций». Строго говоря, речь идет не только об Иране. Достаточно вспомнить, как подаренное Россией Армении оружие «всплывало» на позициях РКК в Северном Ираке, затем российское оружие через все ту же Армению провозилось в обход санкций ООН на Балканы, боснийским сербам, под видом продукции завода «Разданмаш». В конце девяностых одна из армянских компаний даже попала под действие американских «рестриктивных мер» за поставки в Ирак оборудования, которое может применяться для производства биологического оружия. В 2010 году на сайте WikiLeaks появились американские дипломатические депеши, из которых следовало, что Армения сыграла роль посредника в поставках болгарского оружия сначала в Иран, а оттуда — в Ирак, для радикальных шиитских группировок, воевавших против США. «США не потерпят того, чтобы их друзья служили незаконным звеном для покупки Ираном оружия, в особенности, когда подтверждено, что Иран, как государственный покровитель терроризма, вооружает шиитских боевиков в Ираке и «Хизболла» в Сирии и Ливане», — пригрозили того американские дипломаты своим армянским собеседникам. До санкций дело не дошло, но вряд ли в Вашингтоне эту историю забыли. Ранее, 15 июля 2009 года, в окрестностях иранского города Казвин взорвался в воздухе и рухнул на землю самолет Ту-154 ирано-армянской авиакомпании Caspian Airlines, совершавший рейс Тегеран-Ереван. Официально Иран озвучил «техногенную» причину катастрофы, но в СМИ просачивались сведения, что на борту этого самолета из Ирана в Армению доставляли детонаторы, которые затем должны были быть переправлены ливанской «Хезболлах». И нетрудно догадаться, что при этом в Ереване пребывали в полной уверенности, что вряд ли кому-нибудь придет в голову искать «хвосты» тайных операций иранских мулл в «многострадальной христианской Армении».

Но теперь, когда свое недвусмысленное предупреждение Джордж Кент озвучил именно в Ереване, становится понятно: о региональных реалиях США информированы куда лучше, чем этого хотелось бы армянским политтехнологам. А это значит, что санкции и прочие неприятности на американском направлении могут стать для Еревана суровой реальностью. Тем более что и заявления уходящего посла США Миллса о необходимости вывода войск из захваченных азербайджанских земель, вызвавшие подлинную бурю в Ереване и оккупированном Ханкенди, показали, что в Вашингтоне не намерены сдувать пылинки с «многострадальной Армении» и строить свою политику в регионе по лекалам «Армянского национального комитета Америки» или еще кого-нибудь в том же роде. И Еревану уже придется это принимать во внимание. Особенно с учетом того обстоятельства, что у России уже нет на Южном Кавказе прежней политической монополии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az