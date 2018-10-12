Состояние здоровья членов экипажа судна «Риройл-2» турецкой компании Palmali, большинство из которых — россияне, которые объявили голодовку больше месяца назад, ухудшается. Судовладелец игнорирует требования моряков о выплате зарплаты, они намерены подойти к границе РФ, сообщил ТАСС один из представителей экипажа.

Как сообщалось ранее, экипаж судна «Риройл-2» объявил голодовку 1 сентября из-за длительной задержки заработной платы. Компания Palmali задолжала экипажу более 200 тысяч долларов. По данным пресс-службы Российского профсоюза моряков, экипаж из девяти россиян и гражданина Азербайджана проработали на борту шесть месяцев, долг по зарплате тянется с прошлого года. В настоящее время судно «Риройл-2» находится в Черном море за 12-мильной зоной в районе Керченского пролива.

«Мы ее не отменяли [акцию], плохо себя чувствуют [члены экипажа], медикаментов нет как таковых. Судовладелец всю ситуацию знает, отвечать не хочет. Сегодня штормовая погода, будем заходить за границы РФ, стоять в пределах РФ, чтобы спрятаться [от шторма], уходить под берег», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «моральная, физическая, психическая усталость на судне» чувствуется. Профсоюз сейчас решает вопрос захода судна в один из российских портов Черного моря.

Ранее председатель профкома Ростовской городской профсоюзной организации Азово-Донского профсоюзного комитета плавсостава Российского профсоюза моряков Леонид Глушак сообщал ТАСС, что профсоюз ведет переговоры с судовладельцем.

По данным Азово-Донского профсоюзного комитета, зарплату не выплачивали морякам четырех судов компании Palmali — «Риройл-5», «Риройл-3», «Адриатик Маринер» и «Риройл-2». Из-за долгов по зарплате ранее голодовку объявил экипаж судна «Риройл-5» под флагом Мальты, которое стояло на рейде в порту Азов. Турецкая компания-судовладелец после вмешательства транспортной прокуратуры погасила долги по зарплате перед экипажами двух танкеров, находящихся в портах Азова и Ростова-на-Дону на общую сумму более 6 млн рублей, моряки прекратили акцию протеста.

Minval.az