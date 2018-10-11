Саммит франкофонии в Ереване не принес Армении желаемых дивидендов

По мнению психологов, первый опыт востребованности или, наоборот, «невостребованности» дети нередко получают уже в детском садике. Где тоже бывают свои «звезды», регулярно читающие стихи на «утренниках», и «аутсайдеры», которые о своих «пяти минутах славы» в рамках детсадовской группы пока что могут только мечтать.

Но случается, что в роли воспитанника детского сада, дорвавшегося наконец до заветной табуретки, чувствует себя целая страна. Примерно в таком положении оказалась Армения, которая в эти дни принимает саммит франкофонии.

Мероприятие и в самом деле солидное. В нем принимают участие 26 глав государств, 2 вице-президента, 9 премьер-министров, 3 вице-премьера, в том числе, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и князь Монако Альбер II. Всего же своих представителей в Ереван прислали 84 страны — члены и наблюдатели Международной организации Франкофонии. С учетом бизнес-форума и культурных мероприятий, в Ереван прибыли три с половиной тысячи человек, и накануне саммита его организаторы успокаивали публику: проблем с размещением у гостей не будет. Словом, для Армении наступают долгожданные «пять минут славы».

Только вот…

Среди профессиональных политиков в ходу такая циничная поговорка: избиратели — они как женщины, «любят ушами». Только вот, раздавая «целевой аудитории» красочные и щедрые обещания, важно, как бы это повежливее, «не потерять берега». И помнить, что, во-первых, эти самые избиратели после победы на выборах будут ждать выполнения этих самых обещаний. А во-вторых, все эти словесные кружева предназначаются для внутренней аудитории, в то время как есть еще аудитория внешняя. Где некоторые лозунги, весьма выигрышные в определенных странах, вряд ли найдут понимание.

Вот и армянские политики, как показывает практика, не всегда отдают себе отчет: не все, что позволяет сорвать аплодисменты на ереванских митингах, годится для ушей Макрона и Трюдо. Вот и Никол Воваевич Пашинян, выступая перед участниками встречи, заявил, что Армения, оказывается, защищает в Нагорном Карабахе жизнь людей. «Мы защищаем, в первую очередь, жизнь и безопасность этих людей, потому что видим угрозу для них», — цитирует его ереванский «Спутник». Потом, видно, понял, что сказал что-то не то и по сути дела подтвердил, что Армения оккупирует территорию другого государства и пытается оправдать свои действия при помощи тех же лозунгов, что и Россия в Крыму, что не спасло РФ от санкций, и решил исправить ситуацию: “Мы уверены, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном процессе, и его статус должен быть определен с учетом права на имеющее обязательную правовую силу волеизъявление народа Нагорного Карабаха”. И опять-таки не задумался: эти формулировки в международных документах касаются не только армянской, но и азербайджанской общины Карабаха. Заверял, что Армения не пытается изменить формат переговоров, а потом повторял затрепанные обвинения в адрес Азербайджана, который — какое пренебрежение интересами многострадального армянского народа! — отказывается вести переговоры с марионеточным оккупационным режимом, созданным в Карабахе…

Ну а если честно, то что оставалось делать Николу Воваевичу, который щедро рассыпал обещания с митинговой трибуны, чтобы на волне уличных протестов занять пост главы правительства, а теперь, заняв вожделенное кресло, не может ни отказаться от прежних посулов (впереди еще досрочные выборы), ни хоть как-то изобразить, что он собирается их выполнять? Стоит ли удивляться, что Пашинян банально запутался в собственных словах…

Но зато президент Франции Эммануэль Макрон искусством красиво обещать владеет безукоризненно. Еще в аэропорту он заявил: «Я рад приехать в Ереван на 17-й саммит Франкофонии. Армения – близкая и дорогая нашему сердцу страна. Армяне писали историю Франции, мы, можно сказать, наполовину соотечественники, и армяне составляют важную часть нашей истории». Затем, уже выступая на саммите, добавил, что тысячи армян укрепляли Францию и защищали ее, как свою страну, что Франция отвечает Армении ответной любовью, что армяне подарили Франции многих артистов, ученых, спортсменов и «защищали нас с оружием в руках, как свою родную страну»…Словом, старательно лил бальзам на душу и на уши принимающей стороны, зарабатывая тем самым голоса французов армянского происхождения на выборах и аплодисменты ереванской аудитории. Только вот…

Фраза одного из героев нашумевшего фильма «Отпуск за свой счет» давно стала, как говорят сегодня, мемом: «Мало ли, что мы обещаем, находясь в командировке. Всё пообещать — значит, ничего не дать. Можно смело обещать женщине счастье, новую жизнь или лучезарное будущее. Никто толком не знает, что это такое. Но не давайте повода надеяться, что вы можете пойти с ней в театр, или, например, в ЗАГС. Мелочи западают в память». И вот от этих самых «мелочей» Макрон, да и не только Макрон, кстати говоря, старательно воздерживался. Он не обещал Армении инвестиций, не гарантировал ей политическую поддержку и даже воздерживался от слишком уж лестных оценок ереванской «революции».

К тому же в Ереване при этом наверняка знают и другое: с Баку у Парижа, быть может, взаимных реверансов, жестов и словесных кружев поменьше, но зато побольше тех самых «мелочей, которые западают в память». Азербайджан реализует во Франции множество гуманитарных проектов, от реставрации Лувра и кафедрального собора в Страсбурге до регулярных дней культуры. Уже с середины девяностых в Азербайджане работает французская Total. Азербайджан регулярно закупает во Франции современные «эйрбасы» — Армения, где уже последовательно обанкротились две национальные авиакомпании, а третью все никак не получается «поставить на крыло», не может о такой статье сотрудничества даже мечтать. Совсем недавно французская ракета с французского космодрома вывела на орбиту очередной азербайджанский спутник. Да тут еще вездесущая интернет-аудитория установила, что азербайджанские летчики, выполнявшие фигуры высшего пилотажа во время парада в Баку, были во французских летных шлемах…

Более того, вопреки надеждам и планам, Армении не удалось на саммите МОФ и «продвинуть вопрос» с вожделенным «признанием Карабаха». Бако Саакян в дни его работы даже не пытается появиться в Ереване в качестве «почетного гостя» и сидит в оккупированном Ханкенди. Он, конечно, регулярно «светится» там в новостях, но вот признанную государственную границу Армении в дни работы саммита старается не пересекать.

Наконец, в Ереване не могут не понимать и другого. Саммит Международной организации франкофонии — это не проходивший в Баку саммит Шелкового пути, посвященный конкретному проекту, где у Азербайджана — ключевая роль, не встреча консультативного совета Южного газового коридора, и даже не выбор Еревана в качестве места переговоров начальников генштабов вооруженных сил РФ и США — в Баку такие встречи проходили, а вот в Армении — увы и ах. Это очередной саммит МОФ, он никоим образом не свидетельствует о росте политического авторитета Армении или значимости этой страны на международной арене. Да и достался этот саммит Армении не за ее дипломатическую активность и особые заслуги, а исключительно в порядке ротации. Точно так же, как в 2016 году он проходил в столице Республики Мадагаскар — Антананариву, двумя годами ранее — в сенегальском Дакаре, а в 2012 году — в Киншасе, столице Демократической Республики Конго.

Так что вряд ли Армении стоит записывать этот саммит в свой политический актив.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az