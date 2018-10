Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Исследователи разработали методы, которые касаются современных фундаментальных проблем — долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

