Нобелевскую премию по экономике получили американские экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Исследователи разработали методы, которые касаются современных фундаментальных проблем — долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения.

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