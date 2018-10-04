На фоне новой вспышки противостояния в Ереване рассчитывать на продвижение переговоров по Карабаху не приходится, но провокации на линии фронта более чем вероятны

В ночь со 2 на 3 октября кадры с ереванских улиц многим живо напомнили события времен «уличной революции» Пашиняна: толпы митингующих у стен парламента, где блокированы без еды и воды депутаты…Армения вступает во второй этап своей «революции».

Нынешняя вспышка политических страстей была во многом предопределена. Пашинян по-прежнему пользуется в Армении большой популярностью. Сторонники «народного премьера» получили аж 81 процент «с хвостиком» на ереванских городских выборах, причем кандидатом от «пашиняновского» блока был бывший комик Айк Марукян. Но в то же время Никол Воваевич не может не понимать, что он «сидит на тикающей бомбе». Да, он занял пост премьер-министра на волне народного возмущения попыткой Сержа Саргсяна продлить свое пребывание у власти, но теперь вынужден сосуществовать с парламентом, где устойчивое большинство — у его противников из Республиканской партии, да еще к тому же они, оправившись от шока, явно собирают силы для реванша. Более того, даже та популярность и народная любовь, в которой сегодня прямо-таки купается премьер, далеко не вечная — неизбежно настанет момент, когда для поддержания своей популярности поездок на велосипеде будет уже недостаточно, и понадобится предъявить нечто более осязаемое и конкретное — реальные результаты реформ. А вот этой конкретики нет и не предвидится. Из чего следует простой вывод: «ковать железо, пока горячо». То есть форсировать вопрос с выборами.

Казалось бы, эту партию Никол Пашинян разыграл как по нотам. Сначала в Душанбе он проводит короткие переговоры с Президентом Азербайджана и выторговывает себе «тайм-аут» в Карабахе. Затем, вернувшись, начинает консультации с политическими партиями, чтобы договориться о проведении выборов уже до конца нынешнего года.

И вот тут подготовленный сценарий начинает рушиться. Встреча с руководителем фракции РПА в парламенте Ваграмом Багдасаряном провалена: республиканцы никоим образом не соглашаются на пашиняновский сценарий досрочных выборов. Затем новый удар: РПА при поддержке дашнаков и «Процветающей Армении» Гагика Царукяна проводит поправки в закон «О регламенте Национального собрания». Эти поправки обеспечивают возможность продолжения работы парламента в случае отставки премьер-министра и блокируют планы Пашиняна провести внеочередные выборы в обход парламента.

Никол Воваевич предсказуемо возмутился. Он назвал проект «контрреволюционным». У стен парламента тут же собрался митинг. Депутатов блокировали внутри здания. Вскоре появился Никол Пашинян. Для начала он прилюдно подписал указ об отставке министров, представлявших дашнаков и ППА. Затем отправился на переговоры к осажденным депутатам, после чего объявил о новом сценарии: он подает в отставку (хотя и продолжит исполнять свои обязанности), парламент кандидатуру нового премьера не выдвигает, что уже создает условия для его роспуска. Выборы пройдут уже в декабре. Фракции уже обещали ему, Николу Воваевичу, правда, устно, не выдвигать своих кандидатов. Правда, Пашинян тут же оговорился, что подписанного меморандума нет, а сами представители фракций более конкретно и точно представят свою точку зрения — чуть попозже.

Конечно, это повод поинтересоваться, имели ли место в Ереване хрестоматийные «переговоры с пистолетом у виска». Пашинян, правда, призывал своих сторонников к сдержанности, советовал воздерживаться от оскорблений, но депутаты прекрасно понимали: в любую минуту толпа может пойти на штурм Национального собрания. Тем более что особого пиетета в отношении парламентаризма в Армении никогда не испытывали. Напомним: в сентябре 1996 года в Армении прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, по их результатам первый президент Армении Левон Тер-Петросян был переизбран на второй срок. Но сторонники оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна с этим не согласились, объявили, что выборы были сфальсифицированы и вывели на улицы Еревана многотысячную толпу протестующих. 25 сентября 1996 года митингующие во главе с Манукяном— а их, по разным данным, было от 150 до 200 тысяч человек — пошли на штурм парламента. По ходу дела избили спикера Бабкена Аракцяна и первого вице-спикера Ара Саакяна. Власти ввели в город войска, протест подавили. Левон Тер-Петросян тогда удержался на своем посту, но был смещен в 1998 году — за свой призыв к миру с Азербайджаном. В 1999 году события приняли куда более драматичный оборот. 27 октября 1999 года пятеро вооруженных террористов во главе с Наири Унаняном ворвались в зал заседаний парламента и открыли огонь. В были убиты восемь человек, в том числе премьер-министр Армении Вазген Саргсян, председатель парламента Карен Демирчян и шесть депутатов.

На сей раз силового сценария удалось избежать. Но и объявлять «отбой тревоги» тоже рано. Прежде всего, избавившись от «аргумента» в виде разгоряченной толпы у стен парламента, кое-кто из депутатов передумал. Руководитель фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заявил: «Никто не против внеочередных парламентских выборов, вопрос в сроках. Договоренности по этому вопросу нет». По его мнению, сначала надо «реформировать Избирательный кодекс, сократить суперпремьерские полномочия, что как минимум означает передать полицию под ведомство правительства. С этим изменением премьер согласен». Республиканцы в лице Ваграма Багдасаряна называют свои сроки — весна 2019 года. К тому же противники Пашиняна могут опереться и на докладчика ПАСЕ Юлию Левочкину, которая уже заявила, что политические силы Армении должны иметь время на подготовку к досрочным выборам в парламент. Наконец, по Еревану ползут слухи о встречах и переговорах Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, что вызывает у сторонников Пашиняна понятное беспокойство: что происходит в стане поверженного, казалось бы, врага? Какие сценарии там вынашиваются? К чему готовиться?

Словом, как будут развиваться события в Армении, ясности нет. Когда состоятся выборы — в декабре, весной или еще позже? Удержит ли Никол Пашинян «волну популярности» до плебисцита? Не произойдет ли еще раньше в Армении этакий «мятеж-реванш» со стороны тех же республиканцев? Вопросов много, ответов нет, но не приходится сомневаться, что внутриполитическое положение Никола Воваевича, несмотря на его несомненную популярность, остается шатким. И это не просто вопрос внутриполитической жизни в Армении. В нынешнем положении Пашинян вряд ли сможет позволить себе реальные подвижки на переговорах по Карабаху — по крайней мере до завершения выборов. А значит, ситуация по определению «зависает» в лучшем случае до декабря, в худшем — до весны. Если, конечно, с новыми выборами период политической турбулентности в Армении действительно закончится.

Но самое главное и самое опасное, в условиях такого рода политической неразберихи, где в центре сцены, под светом софитов— Никол Пашинян против РПА, а в затененных углах политики калибром поменьше лихорадочно пытаются понять, кто берет верх и с кем надо вовремя заключать союз, многократно возрастает риск вооруженных провокаций на линии фронта в Карабахе. И вот в этом случае у каждого игрока свой интерес. Для сторонников Пашиняна такое обострение может быть желанным поводом прибегнуть к жестким мерам и заявить, что на время вспышки военных действий политические баталии надо бы отложить. А вот его противники в этом случае могут обвинить премьер-министра и в том, что он «неправильно» договорился в Душанбе, что под флагом своей борьбы с коррупцией «обезглавил» армию, внес элемент напряженности в отношения с Россией, а она главный заступник и защитник…К тому же в Ереване уверены: обвинят в очередной вспышке военной активности в любом случае такой-сякой Азербайджан, который приобретает оружие, проводит учения, а теперь вот решил воспользоваться политическими трудностями в Армении и решить вопрос военным путем.

Только вот помнят ли в Ереване, что Армения более не располагает той монополией на информацию о Карабахе, которая была у нее на первых стадиях конфликта? И что военный перевес тоже не на ее стороне? Словом, события в Ереване превращаются во впечатляющий «экзамен на вменяемость» для армянской политической верхушки, и «двойка» по нему будет иметь для Армении по-настоящему катастрофические последствия.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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