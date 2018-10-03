Его вновь наносят армянские националисты

Есть такое понятие — «цены на социально значимые продукты». «В переводе» на понятный язык это означает, что если подорожают или, наоборот, подешевеют бриллиантовые кольца от Tiffany или плащи от Burberry, общество этого, вполне возможно, даже не заметит. А вот если изменятся, да еще в сторону повышения, цены на хлеб, молоко или мясо, причем не «премиум класса», а самое обычное, то реакция не заставит себя ждать.

В Армении в последние недели ждали катастрофы: Грузия запретила транзит грузовых фур с пшеницей и кукурузой через КПП «Верхний Ларс» на границе с Россией, предложив перевозчикам использовать другой путь — паромом из порта «Кавказ» в Поти, а оттуда по железной дороге. Объяснили и мотивы: КПП «Верхний Ларс» и так работает на пределе своей пропускной способности, из-за многочисленных фур в очереди вынуждены стоять туристы, которые направляются из России в Грузию, да и в Армению, а значит, грузовой транзит надо переключить на альтернативные маршруты. В Ереване погрузились в состояние тихой паники. Такое нововведение не грозило стране голодом в прямом смысле, но вот взлет цен на муку, а значит, хлеб и хлебобулочные изделия был запрограммирован. После долгих переговоров, в том числе на уровне премьер-министров Грузии и Армении Мамуки Бахтадзе и Никола Пашиняна, вопрос удалось урегулировать: кукурузу разрешили возить до 2019 года, в случае с пшеницей снизили тарифы на ее железнодорожные перевозки. Если кто не понял: Грузия заплатила из своего кармана, чтобы в Армении не случилось социального взрыва. Там и без того неспокойно. И каким же оказался ответ Еревана?

Нет, официально в Армении всей душой за добрососедские отношения с Грузией. Президент Армении Армен Саркисян в интервью для проекта «Пограничная ZONA» с удовольствием рассуждал, что политические изменения, будь то в Грузии или в Армении не могут изменить отношений двух стран, радовался, что в Грузии армяне и представители других наций всегда мирно проживали друг рядом с другом, призывал вновь возродить культурный обмен между двумя странами. Только вот по ходу дела брякнул: «Тбилиси был не только грузинским, но и армянским, еврейским, греческим и русским городом». Чем живо напомнил, хотя и в «лайт-версии», как совсем недавно глава организации «Агора-Джорджия» Виктория Максоева, которую ереванский «Спутник» представил как «тбилисскую армянку», запалила нешуточный скандал, заявив в очередном залитом в Интернет ролике, что «Тбилиси XIX века можно считать армянским городом». За чем уже вполне отчетливо читались армянские претензии на Борчалинский уезд, которые в 1918 году спровоцировали армяно-грузинскую войну — а от Борчалы до Тбилиси рукой подать.

Конечно, может быть, что президент Армении неудачно выразился, что он вообще не слышал про Викторию Максоеву и в его фразе не было никакого «двойного дна». Только вот совсем недавно, 27 сентября, в Грузии отметили одну из самых трагичных дат своей истории — 25-ю годовщину оккупации Сухуми. В той войне, напомним в который уже раз, «отличились» чудовищной жестокостью в отношении мирного грузинского населения и два армянских батальона — «Крунк» и «батальон имени Баграмяна».

Теперь в оккупированной Абхазии в честь годовщины захвата Сухуми устроили пышный праздник. А «президент Нагорного Карабаха» Бако Саакян… направил «президенту Абхазии» Раулю Хаджимбе телеграмму, где сердечно поздравлял его «и весь братский народ Республики Абхазия с Днем освобождения и победы в Отечественной войне!» Разумеется, особо отметил, что это юбилейный год. По версии Саакяна и ему подобных, «25 лет назад народ Абхазии провозгласил создание своего независимого и суверенного государства. 10 лет назад независимость Абхазии была признана Российской Федерацией, ознаменовав начало международного признания абхазской государственности». Такое вот армянское «спасибо» в ответ на дружественные шаги Грузии.

Про «начало международного признания» балаганного трюка под названием «абхазская государственность» Бако Саакян заговорил, конечно, зря. Потому что вслед за Россией «независимость» Абхазии и другого оккупированного грузинского региона — Южной Осетии признали Венесуэла, Никарагуа, пара островных государств вроде Науру и Тувалу (первоначально в этот список входила и Вануату, но потом свое признание отозвала), уже в нынешнем году — Сирия. А еще террористические группировки ХАМАС, «Хезболлах» и…сепаратисты Нагорного Карабаха.

В «самостоятельность» такого рода шагов со стороны карикатурных персонажей, изображающих из себя «власти Нагорного Карабаха», не верится. В Азербайджане это ни для кого не секрет: подобного рода «исходящие бумаги» и в 2008 году, и сегодня составляются «от имени Нагорного Карабаха» в соответствующих ереванских ведомствах, в данном случае — в МИДе Армении. Власти российского «форпоста» и рады были бы взять под козырек, поддержать Москву и объявить о признании оккупированных Абхазии и Южной Осетии, но…в этом случае закрытой могла бы оказаться уже и граница с Грузией. Поэтому решили не рисковать и выдвинуть на первый план ханкендинских марионеток.

Более того, нежная дружба ханкендинских марионеток с «коллегами» из Сухуми и Цхинвали — это лишь один эпизод в «закулисной войне», которую ведет против Грузии Армения. Год назад в эти же дни разгорелись страсти в селе Гумбурдо. Как тогда указывалось в пресс-релизе МВД Грузии, «в селе Гумбурдо Ахалкалакского района группа местных жителей совершили попытку проникнуть на территорию памятника культурного наследия. Церковь Х века, находящаяся на реставрации, охраняется службой безопасности министерства внутренних дел. Представители службы безопасности не дали гражданам проникнуть на территорию церкви, после чего группа местных жителей попытались проникнуть с применением силы. Они кидали камни в направлении прибывших на место происшествия полицейских, вследствие чего полицейские получили ранения. Были также повреждены несколько принадлежащих МВД автомобилей». В Гумбурдо тогда выехал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, страсти удалось погасить.

А потом СМИ Армении уже привели свои подробности. Церковь Х века в селе Гумбурдо относится к так называемым «спорным», то есть к тем, которые Ереван пытается «приармянить». В 2016 году собор в Гумбурдо начали реставрировать. И во время раскопок в церковном дворе обнаружили человеческие кости, которые затем здесь же перезахоронили. И вот вокруг этих неизвестных останков и разгорелись страсти. Местные «активисты» объявили, что эти неизвестные, чьи останки обнаружили при реставрации — армяне, а значит, во-первых, на их могиле необходимо установить «хачкар», а во-вторых, церковь тоже армянская. А претензии на грузинскую Джавахетию в армянской среде существуют уже давно. Достаточно вспомнить «Политический манифест Армянской Революционной Федерации», опубликованный во франко-армянской газете «Гамк», где недвусмысленно очерчиваются территориальные аппетиты: «…Границы объединенной Армении должны включить армянские территории; установленные Севрсским договором, с районами Нахичевани, АХАЛКАЛАКИ (выделено нами — Ред.) и Карабаха». Словом, претензии предъявляются всем соседям, исключая только Иран.

И что же — ереванских политиков просто ослепила жажда чужих территорий? И они банально не понимают последствий такого рода политики для самой же Армении? Впрочем, скорее в армянской среде просто выполняют чужой заказ — скорее всего, той же России, которой ну очень не нравится стремление Грузии в НАТО и ЕС. Тем более что подобные «политтехнологии» популярны в армянской среде еще со времен первой мировой войны. Теперь здесь, похоже, вновь лелеют надежду, что щедрые хозяева вознаградят свой «форпост» за верность, причем расплатятся именно территориями. Только вот в первую мировую участие в такого рода играх для Армении закончилось национальной катастрофой. Уроков из нее в Ереване, судя по всему, так и не извлекли. А теперь уже соседи Армении по региону наверняка делают выводы, какие политические тренды и традиции берут вверх в Ереване. Просто не всегда эти выводы обозначаются вслух.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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