Что кроется за неадекватными заявлениями Давида Бабаяна?

В журналистской среде есть такое выражение — «ньюсмейкер». То есть «человек, создающий новость». Понятно, что, к примеру, в новостях шоу-бизнеса в роли «ньюсмейкеров» вполне могут выступать заведомые комедианты. Другое дело — политика, где от «ньюсмейкеров» априори ожидаешь большей серьезности.

Но по ту сторону линии фронта, похоже, свои правила. И здесь в роли политического ньюсмейкера может выступать… ну, скажем, такой персонаж, как Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха». Вот и теперь сей субъект дал интервью ереванской «Лрагир». Где безнадежно «ушел в отрыв от реальности».

Сначала господин Бабаян озвучил уже известный каприз Никола Воваевича Пашиняна: «Мы со своей стороны никогда не переставали твердить, что «Степанакерт» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) должен быть полноправной стороной переговоров. На всех площадках и на всех этапах, начиная с обмена мнениями до обсуждения конкретных документов. Судьба «Арцаха» не может решаться без «Арцаха». Пусть восстановится этот формат, а там посмотрим, что предложит Азербайджан, как мы ответим и какую позицию примет международное сообщество».

Здесь бы, конечно, господину Бабаяну напомнить: сегодня расклад сил совсем не тот, чтобы нищая и зажатая Армения ставила условия и долго выбирала, устраивают ее предлагаемые проекты или нет. Выбор сузился до невеселой альтернативы: или неудобный компромисс, или война.

Но на этом Бабаян не останавливается. И начинает вдохновенно обрисовывать территориальные аппетиты: «У нас тоже есть вопросы, связанные с границами. Нынешний «Арцах» сформирован на территории бывшей НКАО и части Северного Арцаха – «Шаумяна» и «Геташена». Чей сейчас «Геташен» в правовом смысле? Это неотделимая часть «Арцаха». То же самое касается «Шаумянского района», «Северного Арцаха». «Республика Арцах» уполномочена ставить эти вопросы. Если это будет делать Армения, то это сочтут за территориальные претензии, а «Арцах» может поднимать вопрос даже «Нахиджевана» (Нахчывана — Ред.), потому что Карабах и «Нахиджеван» были государствообразующими субъектами Аз.ССР, а при создании Аз.ССР они были отмечены как союз армян и мусульман. Так что, мы также являемся государствообразующим звеном. Судьба «Нахиджевана» сложилась так, как сложилась, но это не значит, что мы не можем об этом говорить».

Говорить Бабаян и ему подобные, конечно, могут. Особенно если не задумаются, какое впечатление произведет на аудиторию такая вот демонстрация пониженной адекватности, помноженной на завышенную самооценку. И здесь более всего уместен популярный на пространстве Интернета совет: «прежде чем что-то сказать, проверь соединение языка с мозгом». Но вот в чем дело. Все это шоу, которое скорее смахивало на эстрадный речевой жанр в стиле Петросяна или Мартиросяна, чем настоящее политическое заявление, Давид Бабаян устроил вскоре после того, как оккупированные азербайджанские земли посетил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Так что вряд ли свое выступление у микрофона господин Бабаян устроил ну совсем без согласия официального Еревана. Где еще во времена Сержа Саргсяна весьма активно «озвучивали» многие идеи и «конструкции» как раз от имени своих карабахских марионеток. Во всяком случае, именно карабахские сепаратисты первыми заявили о том, что окружающие территорию бывшей НКАО районы — это, дескать, «пояс безопасности», откуда, по армянской логике, выводить войска ну никак нельзя. Сегодня эти, пардон, бредовые идеи озвучивает уже Никол Пашинян. Несколько лет назад в Армении активно обсуждали идею, что, дескать, «власти Нагорного Карабаха» должны на международной арене (где их никто не признает) защищать интересы «бакинских армян» и для начала объявить, будто бы оккупированные земли Азербайджана должны стать «компенсацией» за имущество, «оставленное» этими самыми бакинскими армянами. Как быть с имуществом, оставшимся от изгнанных из Армении азербайджанцев, понятное дело, не задумались. Наконец, именно Нагорный Карабах в 2008 году объявил о признании независимости Южной Осетии и Абхазии вслед за Россией. Объявить о таком решении «от имени» Еревана здесь банально не решились: в таком случае закрытой могла бы оказаться уже и граница с Грузией. А карабахские сепаратисты — самое оно.

Вот и претензии на Нахчыван господин Бабаян озвучил на показательном фоне. Строго говоря, претензии на Нахчыван в армянской среде существовали всегда, но теперь они получили новое прочтение. Размещенные в Нахчыване установки залпового огня «Гасырга» гарантированно позволяют «достать» до многих стратегических объектов на территории Армении, включая и Мецаморскую АЭС, и Воротанскую ГЭС, и правительственные объекты Еревана. Ереван это не на шутку пугает. Совсем недавно, в мае, Армения именно на нахчыванском направлении получила впечатляющий удар — в результате Гызылгая—Гуннутской операции были очищены от оккупантов 11 тысяч гектаров земли, да так, что под огневым контролем Азербайджана оказались важные дороги, соединяющие Ереван с Нагорным Карабахом и иранской границей. В Армении сначала пытались вообще скрыть факт своего поражения. А теперь провоцируют напряженность, пытаясь подтолкнуть к вмешательству уже ОДКБ. И вот на этом фоне заявления Давида Бабаяна могут оказаться частью куда более опасной игры, чем просто чьи-то необдуманные заявления. Марионетки — они и есть марионетки, которых кто-то с разной степенью профессионализма дергает за нужные ниточки.

Только вот, устраивая нечто подобное, Еревану лучше держать в голове, что, во-первых, устраивать игры с огнем и проверять прочность азербайджанской обороны методом тыка при нынешнем раскладе сил может оказаться слишком опасным. А во-вторых, никто не отменял Карсский договор.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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