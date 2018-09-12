Закрутка сюжета вокруг Идлиба по праву является кульминацией без прикрас. От исхода противостояния с защитниками последнего оплота генно-модифицированных террористов должен наступить долгожданный финал сирийской драмы. Остаточный продукт, взращенный объединенными усилиями западно-израильско-арабской лаборатории, навострился на последний бой. Только него этого может открыться дорога к восстановлению разрушенной страны, если, конечно, Америка с ее региональными сателлитами не выкинет новый чудовищный фортель построения восточной демократии.

Мировая пресса расписывает горячую тему напропалую, не удивительно, что мнений и оценок – сонм. Это понятно и логично. Однако есть немало непонятного, если не сказать не выдерживающего здравой логики. Все алогичное базируется на повторении банальных ошибок корявой западной пропаганды, которая выдает бандитов-джихадистов за праведников, «борющихся против сирийской диктатуры».

Защитники Идлиба, то есть, террористы, представляются в образе авангарда сирийской оппозиции, которая заслуживает не только трепетного отношения, но и надежной защиты. Раз так, то злой Башар Асад не имеет морального права уничтожить недобитков, превративших вполне себе стройную и цивилизованную страну в царство руин.

Умиляет, когда диванные аналитики, вдаваясь в стихию цифр, пускаются в рутинную сортировку кровожадных преступников, выискивая среди них хороших, умеренных, немного плохих и почти плохих. В их понимании наблюдаемая обстановка играет в пользу резюме, будто в Идлибе собрались невинные жертвы сирийского режима.

Тут вне всяких колебаний требуется одно – решительность. Она и только она должна стать платформой безоговорочного уничтожения террористов с предварительной эвакуацией мирных жителей вооруженные нелюди превратили в заложников и в живую материю торга.

Даже при этом остро не хватает жесткого ультиматума. Миндальный подход в нейтрализации террора непременно дает обратный эффект. Методологию общения с террористами в самый раз перенять у израильтян, которые не устают твердить о бесполезности контактов с носителями смерти и разрушений. Правда, в сирийской одиссее и Тель-Авив неоднократно изменил своей же догме, подставив плечо преступным группировкам. Неопровержимые свидетельства участия инструкторов на стороне боевиков, медицинской службы ЦАХАЛ в физической рекреации раненых джихадистов показал, по чьей стороне симпатии Израиля. И все же…

Разнящиеся цифры и оценки относительно численности группировки, отошедшей в Идлиб, окраса ее рядов не должна вводить в заблуждение. Достаточно лишь сфокусироваться на одном — из 90 тысячной группировки бандитов около 40 тысяч являются последователями «Джабхат-ан-Нусры». Это самые непримиримые ваххабиты из Кавказа, уйгурских территорий, Магриба и зоны Персидского залива, которые на всем протяжении войны отличились невиданной жестокостью и кровожадностью. Для них есть один язык силы. Нет, не мягкой и не гуманизированной, о чем не устают талдычить американцы вместе с союзниками, а жесткой и бескомпромиссной.

Россия фактически сделала первый решительный шаг, накрыв ракетными ударами с воздуха уцелевшую инфраструктуру международного террора.

Режиссеры спектакля с «белыми касками» и «сирийской правозащитной обсерваторией» тот час же отреагировали, осудив антитеррористическую коалицию. Речь о настоящей коалиции во главе с Москвой и Тегераном, реально борющейся с террористическим интернационалом. Ее пути и намерения, как бы это не казалось странным, так и не сошлись со стратегией западной коалиции, которую возглавляют США. Впрочем, почерк участников кампании, осуществляющей блокировку пестрой команды исламистов, достаточно явный, чтобы вдаваться в детали.

Растиражировав леденящие кровь подробности о том, как российский удар пришелся на госпитали, больницы и прочие социальные объекты, авторы фейк-ньюс вознамерились разжалобить сообщество так называемыми фактами неправильной борьбы с террористическим злом. Под огнем тотальной критики по-прежнему остается Дамаск и его «преступления против собственного народа», словно за все восемь лет войны уничтожением страны занимались не джихадисты, а силы Башара Асада.

Символично, что западная пропагандистская машина в наблюдаемом акте постановки запустила в дело новую фишку в лице Американского Объединения организаций по оказанию помощи и медицинских услуг (UOSSM). Чем не трогательная забота в глазах тех, кто не осведомлен о семантике большого ближневосточного фарса?!

Россия смогла сыграть на опережение, предвосхитив дубляж авантюры с химическим оружием. Она вовремя санкционировала использование огня. Военное ведомство РФ также вовремя позаботилось о распространении разведданных о готовящейся масштабной провокации по старому сценарию, когда сирийскую армию обвинили в том, чего она не сделала. На этот раз химическая ловушка не сработала.

Пальцем в небо попали не только американцы, которые пока еще не решились на контрвыпад, но и британцы с французами, которых Вашингтон призвал под ружье. Может союзники во второй раз и не вступят в химическую реку, но в том, что они не будут бездействовать, нет сомнений.

Белый дом пригрозил новыми ударами по военным целям Сирии, которая настроена довести до ума жестокую войну с джихадистской чумой. Вместо того, чтобы скооперироваться с Москвой, Америка прибегла к тактике учений. Это и демонстрация мускулов, и предупреждение конкурентам, наконец, это еще и напоминание о готовящихся новых сюрпризах борьбы с террором по-американски. Миссия западной коалиции по-прежнему остается таинственной, потому как невозможно найти ее ярко выраженный антитеррористический след.

В принципе расклад сил, особенности эскалации и роли игроков раскрыты. Остается загадкой роль Турции, снова задавшей тренд неприятия видений партнеров по Астанинскому процессу. Сдается, что после затянувшихся попыток сойтись в единой точке Анкара после предстоящего раунда переговоров с Вашингтоном оформит свои видения. Пока же Москва и Тегеран предъявляют счет Турции относительно неизбежности окончательного удара по идлибскому бастиону мусульманского террора.

Ситуация весьма острая, но не настолько запутанная, чтобы не понимать сути происходящего. Те, кто решительно противостоит террору, осознают, что в сложившихся условиях единственно верным руководством к действию должна служить проверенная жизнью формула – сделай с врагом то, что он бы сделал с тобой. Другого не дано.

Тофик Аббасов, обозреватель Minval.az

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