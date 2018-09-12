В последнее время все чаще можно услышать о парах, живущих в так называемом фактическом (гражданском) браке, хотя на самом деле понятие «гражданский брак» корнями лежит в далеком прошлом, когда помимо государственного органа людей соединяли так же и церковные узы.

В жизни любого общества, в любой стране мира, отношения между мужчиной и женщиной играют очень важную роль. Кроме того, многое зависит от того, в каком именно обществе мы живем. К примеру, в раскрепощенной Европе (в том числе и в РФ) или в США практика фактического брака существует уже несколько веков. Прежде чем сойтись в браке узаконенном, люди для начала просто начинают жить под одной крышей, узнавать друг друга получше, привыкать к привычкам, плюсам и, естественно минусам друг друга, так сказать, притираться к характеру. Если все гармонично, если совместный быт не напрягает, а объединяет, то впоследствии эти пары совершенно спокойно могут зарегистрироваться официально, так сказать на всю жизнь (ну, или чуть менее, тут уж как карта ляжет). В нашей стране, напрямую зависящей от традиций и национальных устоев, к вопросам фактического брака относятся строже, хотя наступают на те же грабли, используя в качестве индульгенции от общественного порицания религиозный обряд кябин.

В ходе опроса, проведенного автором заметки в социальной сети Фейсбук выяснилось, что за фактический брак выступило гораздо больше опрошенных, нежели за регистрацию в ЗАГСе. Мотивация самая разная:

— Какая разница, какой брак, главное чтобы счастливы были!

— Штамп больше для соседей и родственников, как у нас принято.

— Штамп в паспорте хорош для тех, кто в первый раз женится или выходит замуж. Но во второй раз его вообще не надо. Пусть живут себе и все. А самое классное – это гостевой брак. Живёшь у себя, если хочешь — идёшь к нему, готовишь, ночуешь — и свободна.

— Если чувства настоящие, почему бы и не съехаться? Никого еще не сделал штамп в паспорте счастливее, особенно, если люди не любят друг друга и официальный брак им просто навязало окружение.

Плюсом фактического брака называли также и не связанный с официозом уход от партнера. Другое дело развод, когда приходится официально делить нажитое совместно имущество, делить квартиру.

Единственным минусом фактического брака опрошенные называли беременность. Тут уж все пришли к единому мнению, что рожать ребенка лучше в законном браке, скрепленном печатью ЗАГСа, потому что у ребенка должна быть полноценная семья.

Противники (которых было меньше) возражали, дескать, гражданский брак! Как красиво назвали! Вроде не к чему придраться тем, кто не хочет связывать себя и любимую свою какими-то документальными обязанностям. Вот вроде будут жить как семья, есть много нюансов, которые очень даже удобны. Нюансы, но не обязанности. В гражданском браке все просто и легко, так же легко и прост этот брак заканчивается, и каждый идет в разные стороны.

В свою очередь, сторонники гражданских браков напирали на тот факт, что в современных условиях жизнь настолько упростилась, что даже законные супруги, прожив всего пару лет (а то и меньше) в браке, расходятся друг с другом, бросают детей, не платят алименты. А это еще более обидно, чем просто уйти. Штамп в паспорте еще никого навсегда не привязывал, да и при разводе сплошная головная боль.

Среди опрошенных были так же и сторонники кябина, причем, им было довольно сложно объяснить, что по сути кябин – это тот же фактический брак, при расторжении которого стороны не несут друг перед другом никакой юридической ответственности.

— Но это по законам Ислама – апеллировали сторонники кябина, на что получили ответ, что Азербайджан – не Иран, и что государство у нас светское.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

28-летний Фахри и 25-летняя Шахла (имена изменены) вот уже 4 года живут в фактическом браке, на съемной квартире. Молодые люди все же сошлись, невзирая на категорическое несогласие родителей Фахри из-за того, что Шахла — разведенная женщина, кроме того у нее не может быть детей – этот страшный приговор ей вынесли турецкие специалисты. Из-за этой причины с ней разошелся первый муж. Но Фахри говорит, что очень любит Шахлу, и никогда ее не оставит, а ребенка можно и усыновить.

— Родители в упор не хотят слышать о том, что я приведу в дом разведенную женщину, да еще и с такой серьезной проблемой, как бесплодие. Мать вообще заявила, что если это случится, то она выбросится из окна. Мы живем с Шахлой в фактическом браке, это устраивает и ее, и меня, и моих родителей, которые надеются на то, что я «перебешусь». Но отказываться от Шахлы я по-любому не собираюсь. Мы счастливы друг с другом, у нас своя семья. Пусть этот брак не является законным, по мнению общественности и моих родственников, большинство из которых, кстати, отвернулось от меня. Шахла была вынуждена сменить номер телефона из-за частных звонков с их стороны и оскорблений, которыми они ее осыпали. Мы уже второй раз меняем съемную квартиру из-за того, что и визиты были – неприятные, все заканчивалось скандалами. Но это скоро закончится, так как мы собираемся покупать свою квартиру – на совместные деньги. Машина у меня есть, я покупал ее на свои средства. Собственно, у меня и квартира есть, но родители сказали, что туда войдет только «чистая и непорочная девушка», и отобрали у меня ключи. Как видите, трудностей много, но мы справимся, потому что любим друг друга. И не собираемся расставаться.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Севда (имя изменено) живет в законном браке 8 лет, она – мать двоих детей, которых бесконечно любит. Любила и мужа, замуж шла именно по любви. Но чувство оказалось односторонним: муж чуть ли с первых дней замужества заявил, что ему нравится другая женщина, и отношения между ним и Севдой будут строиться в разрезе матримониального брака: она будет рожать детей, ухаживать за родителями и родственниками, он будет давать деньги в дом, обеспечивать семью. Но никаких требований и претензий больше жена не должна ему предъявлять. Его жизнь – это его жизнь, и никто в нее вторгаться не имеет права.

— Я думала, что он полюбит меня, все-таки я хорошая жена, хорошая мать, его родители любят меня и, кстати, сочувствуют мне. Но всякий раз, когда я пытаюсь напомнить мужу о том, что не подобает гулять на стороне, он устраивает мне скандалы и грозит разводом. Всякий раз напоминает, что женился на мне исключительно из-за желания матери и из-за того, что «возраст подошел» (муж на 12 лет старше). Да, он любит детей, особенно младшую дочку, все свое свободное время уделяет им – возит на пляж, на аттракционы, задаривает их одеждой и игрушками, балует сластями, никогда не приезжает с пустыми руками домой. Раз в месяц мы ходим в гости к его замужней сестре, наши дети дружат. Он покупает мне все, что я захочу – вещи, украшения, обувь, мы иногда ходим на свадьбы и дни рождения. На людях он совсем другой человек. Но когда мы остаемся наедине, его словно меняют. Наша спальня давно уже не совместная: после рождения третьего ребенка (девочке 3 года), мы давно уже не живем как муж и жена. Я знаю женщину, с которой он живет, но не решаюсь ей ничего сказать, так как муж меня предупредил: не дай Бог позвонишь ей или увидишься с ней – уйдешь к своим родителям, а детей я тебе не отдам. Мне очень обидно, больно, но я ничего не могу сделать. На людях я веселая (это часть нашего с ним договора), а оставшись наедине со своим горем, я часто плачу, потому что понимаю, что выхода нет. Сейчас чувств к мужу уже не осталось, остался только долг и терпение. Бесконечное терпение, которое меня убивает. Но ничего не поделаешь, бывают ситуации, в которых чувства следует задвинуть на задний план. Все-таки я его жена, а не она. И этот факт дает мне силы жить дальше…

ЮРИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Как бы то ни было, все же мы рассматривали данный вопрос с точки зрения vox populis. Но все же – чувства чувствами, а есть и юридические моменты, которые мы так же советуем не игнорировать.

Итак, тем, кто решил связать судьбу узами гражданского брака, следует помнить о том, что только официальный брак наделяет мужа и жену особыми правами. К примеру, в некоторых больницах пациентов разрешено навещать только официальным супругам. Далее, официальный брак дает сторонам защищенность и ясность отношений как имущественного, так и неимущественного характера. Следует помнить главное: при рождении детей официальный брак избавляет от большинства проблем, к примеру, дети смогут взять фамилию отца без дополнительной бумажной волокиты. Кроме того, в официальных отношениях выполнять родительские обязанности проще. Раздел имущества при разводе будет производиться в соответствии с Семейным Кодексом АР. Помимо этого, супруги могут заключить заранее брачный контракт. Он поможет внести ясность в принципы разделения общего имущества.

Отметим также и преимущества фактического брака:

Прежде всего, это отсутствие ответственности перед супругом. Согласно мнению опрошенных, в конфликтных ситуациях люди могут просто разъехаться без последствий. Далее – свобода, отсутствие обязательств друг перед другом. И главное — несомненным преимуществом является тот факт, что все нажитое в фактическом браке не признается совместным: то, что куплено мужем, положено только мужу, а все имущество жены — это только ее собственность. Хотя есть и определенные сложности: вся эта свобода касается и вашего партнера в том числе. В один прекрасный день вы можете вернуться с работы и не застать любимого дома, равно как и его вещей. А, может быть, частично и своих. Кроме этого, тяжело решиться завести детей, зная, что «отец» может свободно отказаться давать свою фамилию и просто бросить «возлюбленную» с новорожденным на руках. Поэтому, учитывая ненадежность такого брака, стоит сначала очень хорошо узнать человека и его окружение. Если же вы действительно хотите, чтобы от вашего союза родились дети, то тут предпочтительнее было бы ваши отношения узаконить.

В любом случае – хорош или плох гражданский брак – судить только тем, кто его выбирает. Главное, чтобы обе стороны были счастливы. А с бытовыми вопросами всегда можно разобраться – через суд или же в обоюдном согласии. Как говорится, время покажет.

Яна Мадатова

Minval.az