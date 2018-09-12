Проект «Южного газового коридора» (ЮГК) не стремится конкурировать с газовыми проектами с участием «Газпрома» в Европе, все трубопроводы будут востребованы на фоне растущего спроса на энергоносители, заявил РИА Новости заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Виталий Байларбаев в рамках своего визита в Вашингтон.

«Южный газовый коридор» (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Ряд экспертов в США и по всему миру не раз противопоставляли проект «Южного газового коридора» проектам «Газпрома» — «Турецкому потоку» и «Северному потоку». В частности, представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос заявлял, что «проект ЮГК диверсифицирует поставки газа в Европу за счет значительных объемов газа не из России через Каспий на европейские рынки уже в 2020 году».

В июне в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода TANAP, оператором которого является SOCAR. До этого, 29 мая, в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор».

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» — с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

По словам Байларбаева, несмотря на то, что проекту ЮГК пытаются приписать политическую составляющую и борьбу с «Газпромом», этой борьбы на самом деле нет. «Я и здесь, и в других выступлениях неоднократно говорил, что я ужасно не люблю эти попытки противопоставления друг другу трубопроводных проектов или просто деятельности наших компаний, когда речь идет о SOCAR, например, или о «Газпроме», — сказал он.

«Мы много лет сотрудничаем с «Газпромом», с другими российскими компаниями – много раз звучал сегодня «Лукойл». У нас прекрасные отношения с «Роснефтью». У вас (в России) масса азербайджанцев-нефтяников работает, и не только нефтяников. И это прекрасная и солидная база для хороших отношений», — сказал Байларбаев в кулуарах Атлантического совета в Вашингтоне.

«Рынки, на которых мы работаем или хотим работать – на них уже присутствует «Газпром». И ни один контракт, который мы заключали, ни в коей мере не повлиял на те контракты, которые заключает «Газпром», — сказал Байларбаев.

Поэтому, отметил он, «все слова о том, что один проект мешает другому, — это абсолютная неправда». «Другое дело, что это, конечно, рынок – это работа. Мы должны учитывать то, что они («Газпром») делают, они должны учитывать то, что мы делаем. Но я не вижу ничего противоестественного в тех отношениях, которые сложились между нашими компаниями и странами», — добавил Байларбаев.

По его словам, SOCAR «очень внимательно следит и во многом даже повторяет то, что делает компания «Газпром». «И возможности у нас резко ограничены (по сравнению с «Газпромом» — ред.)», — сказал представитель SOCAR, добавив, что речь идет, в том числе, и о «Турецком потоке». «Турецкий поток» не помешает в реализации ЮГК, заверил он.

Топ-менеджер отмечает, что в будущем можно будет говорить о цели поставок газа в объемах 25-30 миллиардов кубометров в год, при том, что у «Газпрома» поставок около 200 миллиардов кубометров газа в год на европейском направлении, и объемы постоянно растут.

«Да нет никакой конкуренции. И мы постоянно пытаемся это всем объяснять – у нас газ продан. Покупатели его купили. Цены определили. Никакой конкуренции как таковой нет. У «Газпрома» есть своя ниша, у нас — своя. Потребность все время растет», — продолжил Байларбаев.

«Только к 2020 году по трубе будет поставляться 25-30 миллиардов кубометров газа в разных направлениях, начиная с Азербайджана – Азербайджан тоже потребляет. Грузия потребляет, Турция потребляет… Любителям гигантомании здесь никаких сенсаций искать не нужно. Как эта пропорция будет меняться к 2020 году, я вам сказать не могу. Но то, что никаких противоречий у нас с «Газпромом» не было, и мы не хотим, чтобы они были – это однозначно», — заверил топ-менеджер.

Байларбаев не согласился и с утверждением, что РФ препятствует допуску туркменского газа через ЮГК.

«Не люблю я это. Опять то же самое начинается. Россия не допускает… Не было такого никогда. Да, нам в свое время напоминало министерство иностранных дел России, что существуют проблемы с каспийской делимитацией. Но мы научились и договорились с Россией, как жить в этой ситуации без делимитации и подписанные в Астане соглашения ведут нас к тому, чтобы эта делимитация окончательно состоялась. Жить в нормальном мире гораздо легче, чем в мире противоречий», — добавил собеседник агентства.

Он продолжил, что его компания «обеими руками поддерживает соглашения, подписанные в Астане. Они на пользу всем каспийским государствам. И тем, кто хочет в каспийском регионе мирно существовать».

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