«Я не связывал больших надежд с тем, что нынешнее правительство будет развивать активную деятельность в карабахском вопросе, учитывая, прежде всего, заявления нового правительства по нагорно-карабахскому конфликту, содержащие противоречащие друг другу пункты. Что произошло на самом деле? Действующее в Армении правительство, после прихода к власти, начало проводить политику «тайм-аута» в переговорном процессе. Она заключалось в максимальной отсрочке встреч и переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но, похоже, что не удалось: состоялся визит сопредседателей в Армению, и затем встреча министров иностранных дел в Брюсселе».

Об этом в интервью ереванскому сайту «Терт.ам» заявил ведущий эксперт армянского Центра региональных исследований, экс-министр Нацбезопасности Армении Давид Шахназарян.

По его словам, после апрельской войны прежние армянские власти добились того, что на столе переговорах «была только наша повестка — повестка Вены и Санкт-Петербурга, которая касается создания механизмов усиления соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения:

«Об этом свидетельствуют все заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ после апрельской войны.

Как в заявлении, распространенном сопредседателями после их визита в Ереван 14 июня, когда они встретились с политическим руководством Армении, так и в заявлении, распространенном после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Мамедъярова в Брюсселе, даже намека не было о повестке Вены и Санкт-Петербурга. Это весьма ощутимая потеря для армянских сторон.

Если обратите внимание на заявление сопредседателей после брюссельской встречи, то увидите, что там нашла место формулировка «субстантивные переговоры», которая длительное время была требованием Азербайджана, и о которой официальный Баку неоднократно заявлял. И, да, в этом смысле за это время Азербайджан в вопросе повестки переговорного процесса по карабахскому урегулированию, а это самый важный пункт, добился серьезного достижения», — подчеркнул он.

По его мнению, это означает основные, содержательные переговоры сугубо вокруг урегулирования, что для Баку означает сугубо возвращение территорий.

«Иначе говоря, констатируется, что та повестка, которая была и касалась мероприятий на линии соприкосновения, сейчас утеряна. Это также результат проводимой нынешним политическим руководством Армении политики тайм-аута.

Еще один вывод заключается в том, что действующие власти Армении вообще не имеют никакой концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Концепция прежних властей, о которой я неоднократно заявлял, была довольно рациональной, и резолюция была очень ясной — «Территории взамен на статус Карабаха».

Впервые власти Армении не представляют своей концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И у Левона Тер-Петросяна, и у Роберта Кочаряна, и у Сержа Саргсяна была концепция, другой вопрос — хорошая, плохая, приемлемая или неприемлемая».

Аналитик напомнил, что несколько раз, в том числе на митинге 17 августа в Ереване, говорилось, что премьер-министр не собирается и не будет вести переговоры от имени сепаратистов Карабаха и он затем сказал, что если у него будет приемлемая программа или модель урегулирования, то обсудит это на площади Республики.

«Прежде всего, это еще раз подтверждает, что действующее правительство не имеет концепции.

На самом деле, эти два заявления противоречат друг другу: если в переговорах Армения не представляет Карабах, то, естественно, отсюда становится ясно, что невозможно вести переговоры на основе венской и санкт-петербургской повестки, потому что, как я уже отметил, эта повестка касается исключительно линии соприкосновения, а линия соприкосновения находится между Карабахом и Азербайджаном.

Отсюда также вытекает, что Нагорный Карабах сам должен определить резолюцию урегулирования и то, каким он видит урегулирование. А в таком случае Никол Пашинян должен обсуждать это не на площади Республики в Ереване, а в Степанакерте (Ханкенди – прим. «Минвала»)», — отметил он.

Более того, министерства и правительственные структуры не координируются Карабахским вопросом. Приведу один пример, министерство обороны РА выступает с официальным заявлением о том, что вооруженные силы Армении уничтожили опорный пункт Азербайджана на границе Армения- Нахичевани (Министерство обороны Азербайджана называло это заявление дезинформацией – прим. «Минвала»).

Это, как минимум, непонятно, если не сказать, что неприемлемо. То есть, что получается, что Армения предприняла агрессивные действия? Это может быть использовано против нас и не только Азербайджаном. Многочисленные дипломаты задали мне этот вопрос, что это, еще одно проявление популизма, или…. не хочу продолжать…», — резюмировал Шахназарян.

Minval.az