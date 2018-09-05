Анкара считает, что авиаудары по провинции Идлиб на северо-западе Сирии могут привести к “массовому кровопролитию”, и призывает дождаться саммита в Тегеране 7 сентября с участием президентов России, Турции и Ирана. Соответствующее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана приводит DW.

“Ситуация в Идлибе крайне важна для Турции. Там запущен жестокий процесс… Не дай Аллах, если эта область окажется под градом ракетных ударов, это приведет к серьезному кровопролитию”, – сказал Эрдоган.

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), 4 сентября Военно-космические силы России провели в Идлибе около 30 бомбардировок.

Турецкий лидер напомнил, что в этой провинции сконцентрированы около 3,5 млн человек и добавил, что в условии имеющихся рисков “очень важно сотрудничество с Россией”.

“7 сентября состоится саммит в Тегеране”, который станет продолжением переговоров в Астане в январе 2017 года, подчеркнул Эрдоган. По его словам, в ходе этой встречи у представителей трех стран появится возможность направить ситуацию в более позитивное русло.

“Надеюсь, мы сможем предотвратить эксцессы режима в регионе”, – подчеркнул он, имея в виду действия правительственных войск Сирии.

В ходе общения с журналистами на борту самолета, возвращающегося из Киргизии, где он был с официальным визитом, Эрдоган также критически отозвался о реализации турецко-американских договоренностей по Манбиджу на границе Сирии и Ирака.

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