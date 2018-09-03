Официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию – еще одна веха на пути поступательного развития азербайджано-российских отношений.

Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Расим Мусабеков.

Как отметил наш собеседник, с учетом сложившейся в регионе ситуации, руководство Армении никакого доверия у Москвы не вызывает.

– Я думаю, что в Кремле прекрасно знают, что Никол Пашинян и его окружение выступают за сохранение и укрепление российско-армянских отношений, а в действительности эти люди абсолютно чужды и Москве, и союзничеству с Россией.

– В Азербайджане ходят разговоры о возможном вступлении страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Что Вы думаете об этом?

– Я считаю эти разговоры неуместными и вредными.

– Сторонники возможного вступления Азербайджана в ОДКБ говорят, что Москва в таком случае может вернуть оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха. Как Вы считаете, стоит ли официальному Баку соглашаться на такой вариант урегулирования конфликта?

– Я не думаю, что существует столь примитивный вариант урегулирования конфликта. Он должен решиться в соответствии с международным правом. Существуют резолюции Совбеза ООН, в которых говорится, что Армения должна освободить оккупированные территории. Проблема заключается не в том, что Азербайджан не может вернуть оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха. Если бы задача заключалась в этом, то проблему можно было решить еще 20 лет назад, уступив тем самым Нагорный Карабах армянам…

– Существуют ли предпосылки решения конфликта в ближайшей перспективе?

– На данном этапе для нас важно вернуть за стол переговоров новые армянские власти, которые всячески от этого уклоняются. Либо Армения вернется за стол переговоров, будет более ответственной, будут достигнуты договоренности о выводе армянских войск с оккупированных территорий, либо же нам придется ждать, когда новые власти этой страны поумнеют, – а у Баку нет никакого желания дожидаться этого. Я думаю, все те, кто выступают в роли покровителя Армении, должны и сами это понять и предостеречь Ереван от «игры с огнем».

Нынешняя власть в Армении – дилетантская и популистская. Те, кто оккупировали азербайджанские территории и держат свою армию на этих землях, имеют еще наглость отправлять служить своих сыновей туда. Понятно, что они не могут свалить все на сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, заявив, что именно они оккупировали азербайджанские территории. Азербайджан на данном этапе ведет переговоры для того, чтобы оккупационные армянские вооруженные подразделения покинули ее территории. Что касается статуса Нагорного Карабаха в переговорном процессе, Баку неоднократно говорил, что на них будут участвовать наравне с азербайджанской общиной и армянская община.

Нина Вахотина

Minval.az