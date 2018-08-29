«Медовый месяц» между Москвой и Пекином заканчивается?

Слово «мем» вошло в лексикон сравнительно недавно. Но вот сами «мемы», которые тогда, впрочем, именовали «крылатыми выражениями», существовали уже давно. Одним из них было «последнее китайское предупреждение». Дело было в пятидесятые-шестидесятые годы ХХ века. К этому моменту Мао Цзэдун и его сторонники одержали победу в гражданской войне и укрепились в континентальном Китае, но многие страны, в том числе США, продолжали признавать в качестве законных властей Китая находившееся на острове Тайвань гоминьдановское правительство во главе с Чан Кайши. И заодно осуществляли разведывательные полеты над Тайваньским проливом и территориальными водами КНР. В Китае все эти нарушения старательно фиксировали, затем выступали с «предупреждением» в адрес США. Предупреждения нумеровались, а так как нарушения были частыми, то появлялось «триста пятьдесят восьмое» или «восемьсот сорок девятое китайское предупреждение», за которым, однако, не следовало никаких конкретных мер. В результате в СССР в разговорной речи выражение «последнее китайское предупреждение» стало означать бесплодные грозные словеса, за которыми, о чем прекрасно всем известно, не последует никаких действий.

Впрочем, по поводу «четыреста пятьдесят девятых последних китайских предупреждений» в СССР иронизировали на весьма показательном фоне. После той же победы Мао Цзэдуна между СССР и КНР установились очень близкие отношения, в советских школах дети старательно разучивали песню «Русский с китайцем — братья навек» с припевом «Москва — Пекин», но теперь «медовый месяц» сменился отчетливыми и нарастающими разногласиями. До боев на Даманском было еще далеко, но холодком уже повеяло. На этом фоне в Пекине не хотели получить «второй фронт» уже с США, а Москву понятным образом раздражала нерешительность китайских властей в отношении «главного противника». Вот и иронизировали по поводу «последних китайских предупреждений».

Сегодня, однако, российские СМИ о том нашумевшем противостоянии между Москвой и Пекином стараются вспоминать пореже. И не только потому, что остров Даманский в конце концов пришлось передать Китаю. Уже на излете существования СССР отношения удалось нормализовать, затем — существенно «сблизить» и «утеплить». Сегодня Москва и Пекин демонстрируют дружбу, в Кремле и на Смоленской площади всячески «пиарят» такие «форматы», как БРИКС и ШОС, а штатные пропагандисты в разных формах доводят до обывателя «установку»: на фоне столь успешно развивающихся отношений с многообещающим Китаем «трудности» на западном направлении — не такая уж большая потеря для Москвы.

Только вот складывается впечатление, что и нынешний «медовый месяц» между Москвой и Пекином, как бы это поделикатнее, «идет к закату». Немалую пищу для размышлений дают здесь анонсированные на днях в России масштабные военные маневры.

О том, что в России пройдут крупнейшие со времен Леонида Брежнева военные учения, в которых примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники, объявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — заявил глава российского оборонного ведомства. Затем привел интригующие подробности: маневры под названием «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ. «Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», — отметил глава военного ведомства.

Журналисты тут же напомнили: крупнейшие военные учения советской эпохи — «Запад-81» — прошли с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, в акватории Балтийского моря, а еще на Борне-Сулиновском полигоне на севере Польши, где отрабатывали десантные операции. Именно в ходе тех учений впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.

Но вот в чем дело. Учения — это в любом случае «отсель грозить мы будем шведу», но кто в данном конкретном случае выступает в роли этого самого «шведа»?

В 1981 году у СССР было предостаточно поводов для демонстрации своей военной мощи. Москва разместила в странах Восточной Европы свои ракеты СС-20, ответ НАТО в виде американских «Першингов» тоже не заставил себя ждать, попытка урегулировать вопрос на переговорах провалилась. В Белом Доме мягкого по натуре Джимми Картера сменил «ястреб» Рональд Рейган. Наконец, в Польше, той самой, на территории которой отрабатывались десантные операции, уже заявил о себе профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой, набравший опасную популярность. В Москве явно беспокоились за прочность власти польских коммунистов, прорабатывали возможность повторения «операций» по подавлению Венгерского восстания в 1956 году и «Пражской весны» 1968 года, а пока бряцали оружием.

Можно, конечно, предположить, что нынешняя демонстрация силы адресована странам Центральной Азии, и прежде всего Казахстану. Совсем недавно власти Казахстана открыли порт Актау для перевозки американских военных грузов в Афганистан. Российские СМИ апокалиптическим тоном возопили: Казахстан создает на Каспии военные базы США! В Астане старательно разъясняли: никаких баз никто не создает, это просто перевалка грузов. Еще раньше в Астане заявили о переходе на латиницу. Изменение грамматики казахского языка было сугубо внутриказахским и тем более внутриказахстанским делом, но в Москве отказ от кириллицы расценили как невиданное и недопустимое самоуправство. Правда, дальше возмущенных комментариев дело не пошло.

Еще раньше президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не на шутку озадачил Кремль, напомнив о 550-летней истории казахской государственности — притом что в РФ предписано считать, будто бы государственность казахам подарил СССР. Наконец, не понравилось «первопрестольной» и то, что в Астане отметили столетие восстания 1916 года, поднятого против тогдашней российской колониальной администрации. Да и то, что здесь не намерены забывать о голоде тридцатых годов — «голощекинско-мирзояновском геноциде», тоже не на шутку напрягает и Кремль, и Смоленскую площадь. И вполне возможно, что «произвести впечатление» на Астану — это одна из целей новых военных игр. Но вряд ли главная. Точно так же, как во время учений «Запад — 81» Польшу пугали «заодно», а главным адресатом бряцания оружием был блок НАТО, на сей раз у затеянных РФ военных игр тоже есть «главный адресат».

Конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе хватает нестабильности. Это и Корейский полуостров, и территориальные споры в Южно-Китайском море, и многое другое. Наконец, как раз на своем Дальнем Востоке, по Берингову проливу, Россия граничит с США. А Аляску, некогда проданную Вашингтону, тоже можно вслед за Крымом объявить «частью русского мира» и попытаться вернуть. Но вряд ли Москва даже в нынешней ситуации решится на прямой конфликт с Вашингтоном. Куда логичнее предположить, что адресована нынешняя демонстрация силы…Китаю.

Звучит, на первый взгляд, абсурдно. Тем более что, по словам Шойгу, помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения Китая и Монголии. Только вот…еще в январе 2017 года у российских журналистов и экспертов случился шок: как сообщило китайское англоязычное издание The Global Times, Китай разместил свои межконтинентальные баллистические ракеты в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, рядом с российской дальневосточной границей. В Кремле этот факт не опровергли, но поспешили заявить, что…не видят в этом акта враждебности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не расценивает подобную военную инициативу Китая как угрозу национальной безопасности. По словам Пескова, Пекин является партнёром и союзником Москвы как в политическом, так и в торгово-экономическом плане. «Мы дорожим нашими отношениями, — цитировало Пескова Russia Today. — По крайней мере, военное строительство в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны». Затем начали усиленно тиражировать заявления военных экспертов, что эти ракеты вообще адресованы США, а не России. Но вышло как-то неубедительно. На всякий случай Россия поставила у китайской границы свои любимые ОТРК «Искандер — М». Китай тоже выкатил собственные ракеты. На этом фоне послушные Кремлю эксперты могут, конечно, продолжать твердить заученные «мантры» насчет «высокого доверия» и «дружбы» между Москвой и Пекином, но трудно избавиться от впечатления, что между Москвой и Пекином наметилось очередное «похолодание». Момент для которого КНР выбрала безошибочно. У России предостаточно проблем на «западном направлении», начиная от экономических санкций и заканчивая расширением НАТО и гонкой вооружений с тем же НАТО. В результате санкций, контрсанкций, гонки вооружений и неумной экономической политики нарастает напряженность внутри страны. Словом, самое время заявить о своих интересах. Другое дело, что в РФ тоже не очень хочется признавать очередной «удар в спину» в виде китайских ракет «Дунфэн-41» близ своей границы, но вот устроить игру военными мускулами у китайских границ не помешало бы. Даже с приглашением на них китайских же военнослужащих — для наглядности. Но не анонсировать — по крайней мере до поры до времени — полученный от Китая «удар в спину».

Есть, конечно, шансы, что в Китае «сделают выводы», «остепенятся» и т.д. Но если спираль противостояния будет продолжать раскручиваться, выдержать новое противостояние будет непросто и Москве, и Пекину. У Китая тоже есть риск получить «второй фронт» в Южно-Китайском море, на которое обращают пристальное внимание США, продолжаются «торговые войны» с Вашингтоном, и самое главное, здесь тоже нарастает внутреннее напряжение, и социальное, и национальное. Словом, и Москва, и Пекин явно пытаются использовать свою ускользающую мощь, и на этом фоне нынешние завуалированные «китайские предупреждения» могут привести к весьма масштабным и драматичным последствиям вплоть до изменения границ — вне зависимости от того, принимают ли в расчет в Москве и Пекине такой вариант.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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