Тема сегодняшней заметки бумерангом ударит в сердце каждого, кто чтит кровавую и печальную страницу истории Азербайджана – Карабахскую войну. Она не закончена, и живы еще ее солдаты. До сих пор из-за армянской агрессии на позициях иногда продолжают погибать и получать тяжелые ранения солдаты ВС Азербайджана, за жизнь которых ежедневно молятся все граждане страны.

Есть поговорка «Война не закончена, пока живы ее солдаты». И солдаты эти, положившие здоровье на священный алтарь Родины, являются самым ярким показателем патриотизма, это их кровью цементируется независимость и территориальная целостность страны. Так было и должно быть – в любые времена.

Большего патриотизма, чем тот, с которым воевали и умирали за территориальную целостность Азербайджана наши соотечественники, история наша вряд ли припомнит. И, умирая, граждане наши не просили, не требовали наград и почестей, но надеялись, что страна их не забудет. Как же они надеялись, что по возвращению домой жизнь будет полной чашей. И чаша их действительно полна – только не благополучием, а не кончающимися проблемами. Тут сказываются и старые раны, и материальные проблемы, и мыканье от стенки к стенке, что больше напоминает бег по замкнутому кругу.

Но временам свойственно изменяться, хотя на самом деле, плохих времен не бывает. Бывают плохие люди, а точнее – плохие госчиновники, которым наплевать и на патриотизм, и на человечность. Их главная задача – подольше сохранить тепленькое местечко и вовремя уйти от ответственности.

Цена крови – 45 манатов

После выхода на «Минвале» заметки о том, что в БТА не торопятся устанавливать правила льготного проезда для пенсионеров в общественном транспорте, в «личку» к автору этих строк поступило несколько писем с просьбой разобраться с еще одним – очень неприятным – вопросом, а именно: почему работающих ветеранов Карабахской войны при выходе на пенсию лишили ветеранских компенсаций размером в 45 манатов.

Отметим, что льготы и компенсации ветеранам-участникам Карабахских войн были отменены еще в 2001-м году, что послужило поводом для многочисленных статей и журналистских расследований, которые все же привели к пусть небольшому, но результату: в 2011-м году «забрезжил свет в окошке», и государством была установлена «компенсация» в размере 37-ми манатов. Но вот только термин «компенсация» был в законе заменен на термин «пособие» — то есть, та сумма тех самых льгот, которые в 2001 году были отменены.

В мае 2012 года в Азербайджане была прекращена выплата пособий по коммунальным, транспортным и др. услугам ветеранам войны, получающим трудовые пенсии.

Еще в 2013 году Глава Объединения офицеров запаса и в отставке Яшар Джафарли обвинил Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗН) в провокации против ветеранов. По его словам, после того как в 2001 г. правительство Азербайджана ликвидировало социальные льготы ветеранам и инвалидам войны, этим категориям были установлены денежные пособия от 11 до 70 манат. В ответ на запрос, в Госфонде сослались на закон «О социальных пособиях» от 2006 г. Ссылаются до сих пор.

Отметим, что в 2014-м году сумма пособий для неработающих ветеранов Карабахской войны согласно Указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, была повышена с 37 манатов до 45 манатов, но только для лиц, не имеющих права на получение трудовой пенсии. Работающие ветераны при выходе на пенсию этих пособий почему-то лишились.

Кроме того, согласно комментарию руководителя общественного объединения Инвалидов Отечественной войны Фиридуна Мамедова сотруднику издания «Зеркало» граждане, сражавшиеся за территориальную целостность страны и ставшие инвалидами после 2007 года, вообще лишены права на получение трудовой пенсии. И это несмотря на тот факт, что в их рядах есть лица минимум с 20-летний двадцатилетним стажем работы. Но вместо трудовой пенсии они получают лишь пособие по инвалидности. На сегодняшний день социальное пособие инвалида III группы составляет 45 манат, инвалида II группы -55 манат. Инвалид I группы получает пособие в размере 65 манат. А потому остается непонятным, почему одна часть инвалидов Карабахской войны должна получать бОльшую пенсию, а другая меньшую. По словам Ф. Мамедова, он много раз обращался с этим вопросом в Министерство труда и социальной защиты населения, но так и не смог получить внятного и членораздельного ответа. Чиновники не скрывают, что эта неразбериха – именно управленческое, бюрократическое упущение, обещают, что в скором времени оно будет исправлено, но до сих пор не сделано ни одного шага в этой области.

Отметим, что Ф. Мамедов вот уже много лет неоднократно поднимает вопросы ветеранов Карабаха перед госчиновниками — в том числе и о низком пенсионном обеспечении, нехватке денежного дохода инвалидов Карабахской войны, страховании здоровья инвалидов и их семей, о внедрении коммунальных льгот, освобождении инвалидов и членов их семей от уплаты за обучение.

Конечно же, государство в последние годы предпринимает шаги в сторону ветеранов Карабахской войны, многие из них получили квартиры и машины, но все же как немой вопрос между госчиновниками и участниками карабахской войны зависла смехотворная «цена крови» за здоровье, потраченное во имя территориальной целостности Азербайджана.

Согласно комментарию карабахского казия, журналиста Рея Керимоглу, такая «оценка» подобна плевку в лицо, и первостепенная задача госчиновников – как можно скорее решить все проблемы, касающиеся социальных и финансовых нужд людей, вставших на защиту Родины в трудное для страны время.

За повышение пособий ветеранам и инвалидам Карабахской войны высказывались и общественные деятели, и сотрудники СМИ.

Светлая мысль была так же высказана депутатом З.Оруджем в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018-й год. Депутат предложил назначить одного из инвалидов Карабахской войны заместителем министра труда и социальной защиты населения, чтобы он лично занимался проблемами ветеранов Карабаха. Но, похоже, его так и не услышали (или не захотели услышать). В 2017-м году Сиявуш Новрузов так же настаивал на повышении пособий для ветеранов Карабахской войны в связи с подъемом расценок за коммунальные услуги.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента Азербайджана «О повышении суммы социальных пособий», с 1 марта 2018 года сумма ежемесячных социальных пособий, назначенных лицам по возрасту, по болезни, по инвалидности в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, должна была быть повышена на 10%. Однако пока что это распоряжение, судя по всему, в силу не вступило. Во всяком случае, сумма «пособия» (или подачки?) по-прежнему остается неизменной. И госчиновники не находят этому парадоксу разумного оправдания.

P.S.: Одно понятно: для ветеранов Карабаха война не окончена, она продолжается в тылу. Просто разница в том, что в военное время, когда солдаты лежали в окопах, они знали, враг – перед ними. Сегодня же ветеранам карабахской войны приходится вести борьбу против коррупционного спрута, против равнодушия, против ужасного слова «забвение». И эта война куда более тяжелая и беспощадная, потому что страшнее и бесполезнее всего воевать с системой.

Яна Мадатова

Minval.az