Парламентарии Турции поддерживают российскую позицию по ПАСЕ, национальные делегации нельзя лишать права голоса/

Как передает РИА Новости, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару.

«Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса», — сказал Володин журналистам в субботу.

Володин во главе делегации Госдумы 17-18 августа посетил с рабочим визитом Анкару. В рамках визита состоялась встреча спикера ГД с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, также была проведена двусторонняя встреча с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

В субботу спикер ГД также принял участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с ее основателем — президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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