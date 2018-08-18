Российский танкер-химовоз «Механик Погодин», задержанный на Украине, заблокировали в порту Херсона на три года.

Об этом сообщил заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, передает «Громадське радіо».

По словам Гданова, действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, были незаконными, поэтому моряки понесут за это ответственность.

«Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано», — заявил он.

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа украинскими властями. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

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