Житель Грузии Вако Марчилашвили установил мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой, сообщает телеканал «Имеди».

Марчилашвили успешно собрал шесть кубиков Рубика за один прием, полностью погрузившись под воду. Это заняло у него минуту и 44 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Энтони Бруксу и было зарегистрировано в 2014 году. Ему удалось за минуту и 18 секунд собрать пять кубиков Рубика.

Восемнадцатилетний Марчилашвили — двукратный чемпион Грузии по сборке кубика Рубика. Его результат официально зарегистрировала Федерация рекордов страны, данные будут направлены для публикации в Книге рекордов Гиннесса.

Кубик Рубика — популярная головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.

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