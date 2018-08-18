Проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс может получить продолжение, сказал посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу, сообщают в субботу турецкие СМИ.

По словам дипломата, соответствующие проекты уже подготовлены турецкой стороной.

Посол отметил, что данный маршрут может использоваться Туркменистаном для вывода добываемых в этой стране энергоресурсов на мировые рынки.

«У нас имеются планы по продлению проекта Баку-Тбилиси-Карс. Этот маршрут имеет стратегическое значение, как для Турции, так и для Туркменистана. Ашхабад экспортирует нефть и газ, и они хотят увеличить свои доходы. Запасы газа в Туркменистане оцениваются в 26 миллиардов кубометров», — сказал Капуджу.

Minval.az