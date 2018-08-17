Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс ограничительных мер в отношении России. Одним из главных пунктов документа стала отмена пассажирского сообщения, пишет «Украинская правда».

Издание утверждает, что данный комплекс мер стал ответом на якобы препятствование Россией украинскому судоходству в Азовском и Черном морях. Глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян отказался раскрыть все подробности проекта, однако подтвердил, что в их числе окажется ограничение пассажирского сообщения.

«Если мы воюем, то нечего туда ездить… Нравится это кому-то или нет, действия государства должны быть жесткими и адекватными», — сказал Омелян.

Министр заявил, что такими мерами правительство надеется обезопасить украинцев, которые продолжают ездить в Россию «на свой страх и риск». Также он опроверг утверждение, что ограничения приведут к кризису пассажирских перевозок. Так, после запрета полетов в Россию, по его словам, вырос пассажиропоток «в направлении цивилизованных стран».

Министр добавил, что Украина не будет нарушать свои обязательства по обеспечению транзита, а в его падении в последние годы обвинил Россию.

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