Посла Армении в США сменят, и в скором времени ожидаются большие перемены в дипломатическом корпусе.

Об этом пишет газета «Грапарак».

Ныне возглавляющий Евразийскую экономическую комиссию Тигран Саркисян покинул пост посла Армении в США в январе 2016 года. После него позицию занял Григор Ованнисян. Однако теперь и он вернется на родину, чтобы занять должность заместителя министра иностранных дел.

«Отметим, что на самом деле это понижение в должности, так как позиция посла в США считается самой желанной в дипкорпусе. Вместо него, по нашим сведениям, послом будет назначен помощник премьер-министра Армении Варужан Нерсесян, который был назначен на эту должность Сержем Саргсяном и продолжал работать под руководством Пашиняна. А в начале года Серж Саргсян присудил ему дипломатическую степень Чрезвычайного и Полномочного посла», — пишет газета.

Minval.az