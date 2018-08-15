Как далеко может зайти возможное сближение Баку и Москвы?

Паника в современном мире может иметь разные «внешние проявления». И не всегда это мятущиеся люди и крики ужаса. Бывает еще и паника, если угодно, «тихая», та, где вроде бы нет эмоциональных внешних проявлений. Примерно такая вот «тихая паника» наблюдается в сегодняшней Армении после каспийского саммита в Актау. МИД Армении честно пытался успокоить страсти. Временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД РА Анна Нагдалян заявила журналистам: «Это соглашение относится к подписавшим его пяти странам, и нам здесь комментировать нечего». Когда последовало уточняющий вопрос, не способствует ли это изоляции Армении, дипломат отметила: «Мы внимательно следим за процессами, которые могут оказать прямое или косвенное влияние на Армению».

Диалог по меньшей мере показательный. Судя по всему, армянских экспертов пугает прежде всего политическое сближение Баку с Тегераном и в особенности с Москвой. Тем более что договоренности, заключенные в Актау — далеко не единственный «фактор беспокойства». Здесь еще не забыли (и не скоро забудут) появление в селе Джоджуг Марджанлы и на высоте Лелетепе российских политологов уровня Александра Дугина и еще депутатов Госдумы РФ. Даже фестиваль «Жара» и тот вбросил в армянское «информационное поле» солидную толику весьма неприятной для Еревана «информации к размышлению». Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в своем «Фейсбуке» делился впечатлениями о поездке в Латвию: «Все, с кем встречался, говорили о том, что с интересом смотрели на днях фестиваль «Жара», какие красивые ролики о стране сопровождали серию программ о фестивале. Конечно, эти отзывы особенно приятно было услышать в Юрмале, которая многие годы была столицей такого популярного фестиваля, как «Новая Волна». В этой связи, вспомнилось насколько трудно было пропагандировать позицию Азербайджана в армяно- азербайджанском конфликте в начале 2000-х. В те времена, вакуум правдивой информации о нас заполняли различными враждебными пропагандистскими штампами наших недругов. Вспомнилось, что даже женщина посол одной европейской страны, абсолютно серьёзно спрашивала о том, не безопасно ли ходить в юбке по улицам Баку. Как трудно было размещать правдивую информацию о стране в газетах или организовывать показ на телевидении правдивых репортажей об Азербайджане. И в связи с этим, подумалось, что благодаря информации формата музыкального фестиваля «Жара» все это происходит намного быстрее и охватывает самую широкую аудиторию». В Ереване уже не могут не понимать, что Азербайджан постепенно берет верх в «информационной войне», где свою роль играют и «Жара», и Евроигры, и «Формула — 1». Наконец, на фестиваль «Жара» в Баку приехали не только звезды эстрады, но и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И от такого поворота «Жары» кое-кого в Ереване точно бросило в жар.

Изрядную пищу для размышлений дает даже такое событие, как визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву на открытие ЧМ-2018. Президент приехал в столицу России из Турции, с церемонии запуска «Южного газового коридора», проекта, о котором СМИ РФ писали как о «шампуре в спину» России. Но в Москве, к вящему разочарованию Еревана, почему-то не торопятся устраивать Азербайджану этакое «выкручивание рук» по примеру Грузии или Украины. А в Азербайджане развивают сотрудничество с Западом, но при этом избегают явных антироссийских, или, если угодно, «русофобских» шагов и жестов. И все это — на фоне нешуточных «сложностей» уже в отношениях Москвы с Ереваном. Где «на слуху» поездка Пашиняна в Брюссель, что вызвало в первопрестольной нескрываемое раздражение. Затем Москве не понравилось, что в Ереване подняли слишком уж большой шум по поводу учений у села Паник с холостой стрельбой. А после ареста Кочаряна Москва так публично «отшлепала» свой форпост, что второго президента пришлось срочно выпускать его из тюрьмы чуть ли не с извинениями. Под вопросом — пребывание представителя Армении на посту генсека ОДКБ.

Словом, Еревану есть от чего забеспокоиться. Тем более что в Баку — на уровне экспертного сообщества, но все же! — поговаривают даже о вступлении в ОДКБ.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. На самом ли деле речь идет о кардинальной смене региональных векторов? Последует ли такой шаг со стороны Азербайджана? Как на него отреагирует Москва? «Продавит» ли она в ответ некие шаги на карабахском направлении? И, наконец, какими окажутся последствия для Армении? И в который уже раз спрашивать: это и есть тот «кирдык», который обещал Еревану Геворг Мирзаян в случае масштабной ссоры с Россией, или еще нет?

А вот ответ на эти — и многие другие — вопросы лучше искать, пардон, «на холодную голову». И держать в этой самой «холодной голове», что внешняя политика Азербайджана не пророссийская, не прозападная, не «проевропейская» и не «происламская» — она проазербайджанская. И основана она на приоритете интересов самого же Азербайджана. И в рамках этой политики Баку проводит свой многовекторный курс, развивая сотрудничество и с Россией, и с Ираном, и со странами Евросоюза, и с США, и с Израилем. На основе взаимного уважения и с чувством собственного достоинства. Это именно та политика, о которой грезят в сегодняшней Армении и которую не могут себе позволить даже в самых розовых мечтах.

И, наконец, самое главное. В Азербайджане к своему суверенитету относятся с должным уважением и не собираются им «делиться» — ни с Евросоюзом, ни с ОДКБ, ни с ЕАЭС. Более того, Азербайджан — участник Движения Неприсоединения, а это для профессионального дипломата явный сигнал: членство в военных блоках наша страна по крайней мере в ближайшей перспективе для себя не рассматривает. Тем более не рассматривает вступление в ОДКБ до полноценного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Нелишне здесь вспомнить и нашумевшие заявления советника президента РФ Сергея Глазьева. Комментируя возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС, он заявил, что это возможно только в случае согласия Армении. Те же правила, напомним еще раз, действуют в ОДКБ, куда Армения уже входит.

Да и с «дивидендами на московском поле» не все так однозначно. В России есть политики, которые выступают за развитие российско-азербайджанского сотрудничества и партнерства на основе взаимного уважения и понимают: из Азербайджана не сделать послушный форпост, но превращать его во враждебное РФ государство — не самый умный шаг. И есть те, кто будет, конечно, рукоплескать вступлению Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС и считает, что России, конечно, нужен Азербайджан, но при этом рассматривает Азербайджан не как страну, а как территорию — почувствуйте разницу. Тем более что нелишне вспомнить и опыт СССР, куда Азербайджан вступал вместе с Зангезуром и восточным берегом озера Гейча, где вспыхнул карабахский конфликт и где Москва не сделала ровным счетом ничего, чтобы его погасить. Не говоря о том, что растущая изоляция РФ на мировой арене, санкции, которые вводятся против нее, сотрудничество с РФ как таковое невозможным не делают, но вот к переходу Азербайджана в «пророссийский фарватер» точно не располагают.

Вывод из всего этого понятен. Конечно, сотрудничество Азербайджана с РФ будет продолжаться и развиваться, на равноправной и взаимовыгодной основе, с взаимным уважением суверенитета и интересов, но без превращения его в отношения по типу «метрополия — сателлит», концентрированное выражение которых можно наблюдать на примере Армении.

И вот для нее то обстоятельство, что Азербайджан не вступит в ОДКБ на будущей неделе, еще не означает, что в Ереване могут не беспокоиться по поводу возможного «кирдыка». Просто, во-первых, для России интересами «форпоста» всегда пожертвовать проще, чем своими собственными, особенно если этому «форпосту» некуда деваться. А во-вторых, для Армении, растерявшей остатки своего суверенитета и намертво «приваренной» к российскому политическому курсу совершенно другую цену имеют все «политические неприятности» России, в результате которых Москве в какой-то момент может стать просто не до нее. Так что для Еревана «кирдык» остается на повестке дня. И самое главное, «приятного во всех отношениях» способа его избежать не просматривается.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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