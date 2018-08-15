Ударом дубинки по голове закончилась «игра в шашечки» для 33-летнего водителя «Шевроле Ланос» на мосту Александра Невского в Петербурге.

По данным «Фонтанки», дорожная разборка произошла в час дня 14 августа. Владелец «Ланоса» подрезал на мосту 23-летнего водителя «девятки», уроженца Азербайджана. Обиженный молодой человек не стал церемониться и проводить разъяснительные беседы, а просто вышел и стукнул подрезавшего автолюбителя телескопической указкой по голове, просунув левую руку в окно с водительской стороны.

Пострадавший написал заявление в полицию и попросил наказать неизвестного с запрещенным холодным оружием ударно-дробящего действия. В жалобе фигурируют «физическая боль и моральные страдания».

Minval.az