Разрыв дипломатических отношений Грузии с Россией был ошибкой, об этом в интервью газете «Известия» заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

По ее словам, отсутствие дипотношений с Россией осложняет переговорный процесс и улучшение отношений между странами.

Еще одним препятствием для улучшений отношений между странами является признание Россией1 автономии Южной Осетии и Абхазии в 2008 году.

«Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс — в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией», — рассказала она, добавив, что для Грузии «жизненно важно» восстановить диалог с Россией на самом высоком уровне.

По мнению политика, встреча Путина с президентом или премьер-министром Грузии могла бы дать серьезный импульс для того, чтобы «начать разгребать те сложности, которые накопились в течение многих лет».

Бурджанадзе считает, что сейчас грузинские власти не готовы еще вести прямой диалог с Россией, так как боятся того, как «на них посмотрят западные партнеры». К этому же относится и присоединение Грузии к санкциям против РФ.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

Minval.az