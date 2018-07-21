Премьер-министр Армении Никол Пашинян днем в пятницу на пресс-конференции рассказал, что думает о пранках от своего имени. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) в интервью Sputnik Армения рассказал, как и зачем шутил от имени армянского лидера.

Напомним, российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) периодически разыгрывают различных еврочиновников самого высокого ранга, представляясь Николом Пашиняном. Их «жертвами» стали Борис Джонсон, бывший на тот момент главой МИД Великобритании, а также генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Недавно они позвонили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и пригласили его в Ереван, чтобы организовать митинг и приготовить шашлык на площади Республики, — тот согласился.

Кроме того, Лексус и Вован сумели дозвониться до главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая заявила, что Армении нужно избежать «украинского сценария».

На вопрос, почему пранкеры выбрали Пашиняна, Кузнецов отвечает «ничего личного».

«Выбор кандидатуры премьер-министра вызван сменой власти в Армении. Для нас было важно то, что человек не был связан с предыдущими элитами, бывшим руководством Армении», — сказал Кузнецов.

Соответственно, по словам пранкера, если человек пришел к власти путем хотя и мирной, но революции, можно было предположить, что у него на начальном этапе не было контактов, выходов на дипломатические ведомства Европы или других стран. Поэтому в других странах могли посчитать нормальным, что им напрямую пишет, звонит личный помощник или ассистент Пашиняна.

«Такой приход власти для нас был возможностью. Не важно, это происходило в Армении или где-то еще, нужна была страна, из которой можно было бы звонить в Европу. Если Армения, то почему бы нет? Другим примером могла бы служить Грузия», — сказал Кузнецов.

Кроме того, признался Вован, ситуация в Армении была пранкерам интересна и сама по себе. Интересовало то, как новые власти будут строить отношения с Россией после этого. В частности, собеседник упомянул мнения о том, что за «бархатной революцией» в Армении стояли ЕС, США.

Перед звонком шутники проверяли свою жертву на предмет возможного знакомства с Пашиняном. Они в целом неплохо изучили биографию армянского премьера, политическую ситуацию в стране, интерес «жертв» пранка к Армении. Кроме того, проверялся уровень владения языками.

В конце апреля Вован и Лексус бывали в Армении.

«Окунувшись в культурный и политический пласт страны, нам было немного легче представить себя в роли нового премьер-министра Армении», — рассказал Вован.

Все звонки были произведены в течение одной недели, как это ни странно. Было пять звонков, все они пришлись на это время — как только Пашинян пришел к власти. По словам Кузнецова, поскольку армянским премьером стал человек, новый в глазах Запада, попранковать с его именем было легко. Кроме того, Вовану и Лексусу (Алексей Столяров) было интересно, как Запад будет относиться к Армении, причастен ли он к революционным событиям.

Все началось с Федерики Могерини. Ее помощники ответили в течение нескольких часов, согласовали звонок на следующий день. На основании этого мы перешли к Жан-Клоду Юнкеру.

«В письме помощнику Юнкера мы сообщили, что у нас был разговор с Могерини, я думаю, она подтвердила ему это», — сказал Вован.

Интересно, что после этого на их армянский номер неожиданно позвонили представители главы ОБСЕ. Пранкеры не планировали с ним разговаривать, но предыдущие спикеры, скорее всего, передали им армянский номер.

Но когда они сами позвонили и попросили устроить разговор, то пранкеры удивились, немного посмеялись и решили не упускать этого случая. Последними были переговоры с Аланом Дунканом, заместителем главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«Переписка велась и в ночное время, все делалось весьма оперативно. Даже наши европейские коллеги благодарили нас за столь быстрое и плодотворное сотрудничество в организации разговоров. Два человека сработали как профессионалы дипломатического ведомства», — смеется Вован.

Minval.az