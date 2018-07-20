Затонувший полуразрушенный военный корабль Российской империи был найден возле острова Уллындо в территориальных водах Южной Кореи. Крейсер «Дмитрий Донской» флота Его императорского величества Николая ІІ затонул 113 лет назад. Историки и археологи утверждают, что именно на этом корабле перевозили груз в 200 тонн золота и именно сейчас это золото покоится под обломками корабля, пишет The Daily Telegraph.

Обломки крейсера «Дмитрий Донской» нашла объединенная команда экспертов из Южной Кореи, Канады и Великобритании. Дайверам удалось снять на фото и видео обширные повреждения, которые судно получило в ходе столкновения с японским флотом. Подлинность находки подтвердилась после того, как на корме затонувшего крейсера им удалось обнаружить его название.

«Корпус корабля был серьезно поврежден снарядами, а его корма оказалась почти полностью сломана. И тем не менее его палуба и бока хорошо сохранились», — говорится в официальном заявлении компании Shinil Group, которая организовала экспедицию.

«Дмитрий Донской» был спущен на воду в августе 1883 года. Большую часть службы он провел в Средиземноморье. Но к началу русско-японской войны крейсер присоединился к Тихоокеанской эскадре, утверждает издание.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, японцы истребили эскадру в мае 1905 года во время битвы при Цусиме. «Дмитрий Донской», которому поручили защищать транспортные корабли, сумел избежать встречи с атакующими силами, но позже был перехвачен по пути в порт Владивостока.

Около 60 из 591 члена экипажа погибли, а 120 получили ранения, прежде чем капитан Иван Лебедев приказал встать на якорь у острова Уллындо и высадиться на берег. 29 мая корабль был потоплен, а моряки взяты в плен японцами.

По имеющейся информации, именно «Дмитрий Донской» перевозил казну флота и унес с собой на дно 5500 ящиков золотых слитков и монет, чтобы не позволить японцам добраться до сокровищ. По оценкам Shinil Group, стоимость затонувших драгоценностей может составлять около 140 млрд долларов.

Minval.az