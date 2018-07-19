В розничных торговых точках Баку за последний месяц наблюдается рост цен на куриное мясо и на яйца.

Управляющие магазинов и торговых сетей оправдываются тем, что раньше закупочная цена коробки яиц (360 шт) была по цене 23 маната, соответственно 1 яйцо стоило 6 копеек, сегодня же коробка стоит 37-38 манат, 1 яйцо — 10 копеек. Также они рассказали, что более качественные яйца они закупают по 10-11 копеек, продают по 12 копеек за штуку. Куриное мясо же подорожало на 20-30 копеек.

Председатель Союза Свободных потребителей Эйюб Гусейнов в интервью Минвалу уже задавался вопросом, результата взаимодействия спроса и предложения. По его словам, монопольная цена является верхней, так как ее формирует монополист. В этом случае обеспечивается выгода монополиста за счет потребителя, поскольку последний переплачивает. Таким образом, монопольная цена являет собой определенную «дань», которую общество вынуждено платить тем, кто занимает монопольное положение.

— Монополисты прекрасно знают, что в любом случае «наварятся» на потребителе, который терпеливо все «съест»: не подаст в суд, не обратится в Комитет по борьбе с коррупцией. Бизнесмен знает, что политика защиты прав потребителя со стороны государства низкая, а потому позволяет себе все вышеперечисленные незаконные действия. И несмотря на то, что в стране было принято много законов, бизнесмен все равно продолжает надбавлять стоимость товара.

Но только ли в монополистах дело? Экономист Натиг Джафарлы считает, что все началось полтора года назад, когда Кабмин принял весьма необдуманное решение: повысить таможенные пошлины для иностранных производителей курицы и яиц. Это привело к тому, что цены на импортную продукцию в стране сильно повысились.

— Этот шаг был сделан якобы для того, чтобы местные производители чувствовали себя комфортно (поддержка местного производителя), ну и для повышения качества производства в стране. Но этого не произошло, а произошло как раз следующее: постепенно, шаг за шагом, местный производитель начал поднимать цены до уровня импортных товаров (тех, которые привозятся в страну). То есть, никакого резкого скачка производительности в стране (как ожидали в правительстве) не произошло, а пострадал от этого простой среднестатистический гражданин Азербайджана, простой потребитель, у которого отняли право выбора между местной продукцией и импортной. Основная причина повышения цены на вышеуказанную продукцию именно в этом.

Да, сейчас в СМИ будут появляться комментарии, «оправдывающие» повышение цен: препараты для птицеферм подорожали, корма подорожали и так далее. Всю эту продукцию Азербайджан покупает за границей, а всё потому, что наш агропром не создал ту самую производительную цепь лекарств и комбикормов местного производства. В этой сфере мы тоже зависим от импорта. Конечно же, все эти факторы оказывают влияние на формирование цен. Но главная причина – необдуманный ход о повышении таможенных пошлин для иностранных производителей. Это ни к чему хорошему не привело, а именно уменьшило конкуренцию внутри страны и подняло шкалу цен на мясо птицы и яйца.

— Председатель общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев сообщил местным СМИ, что на птицеводческих предприятиях серьезных изменений цен не наблюдалось. По его словам, яйца, как и прежде, в зависимости от ассортимента продаются по цене 6-8 копеек. Птичье мясо выросло в цене в пределах 20 копеек. А завышают цены управляющие магазинов. Кроме того, А. Велиев сказал, что производство птицы обходится дорого, потому то – как Вы уже отметили — корм и препараты закупаются за границей. И вообще согласно его комментарию, импортное мясо на местных рынках отрицательно влияет на местную продукцию.

— Я, честно говоря, не верю в теорию искусственного завышения цены. Это советская терминология, такого не бывает. Нет такого закона, который бы запрещал магазинам ставить свои цены. Когда нет конкуренции, когда нет так называемого завала товара, тогда торговые сети могут взвинтить цену, потому что если покупательная способность растет, но не подкрепляется товаром, нет разнообразия товаров, то вполне естественно, что магазины начинают раздувать цену. Эта проблема решается только при наличии конкурентной среды. А у нашего государства нет даже механизма вмешательства в это дело. Да, конечно, искусственное формирование цен может быть только при наличии картельного сговора монополистов, производителей или торговых сетей. Но если есть в стране такие факторы как глобальная конкуренция, производство и продажа между торговыми сетями, которые функционируют в стране, тогда картельного заговора как такового просто быть не может – коммерческие законы должны сами регулировать это. Значит, проблема в том, что нехватка товара и производительной мощности внутри страны плюс сильно повышенные таможенные пошлины для иностранных производителей. Это все приводит к тому, что на прилавках мало товаров, которые, к тому же, стоят дорого. Да, цены повышают те, кто занимается продажей этих товаров, но их действия нельзя назвать незаконной деятельностью. Потому что – повторюсь — нет таких законов, которые бы формировали ценообразование внутри страны. Единственный дельный экономический закон – это конкуренция.

— Что касается политики ценоформирования – не кажется ли Вам, что это правильная экономическая политика? Ведь если бы оно существовало, то можно было бы спокойно регулировать рынок и предотвращать подобные явления. И потом, после повышения цен на курицу и яйца снова в обществе поднялись разговоры о наличии так называемого картельного заговора.

— Давайте по порядку. Что качается ценоформирования — это уже другая совсем форма экономики. В принципе, мы приняли решение о том, что даже чисто формально в Азербайджане экономика – рыночная, которая работает по рыночным законам. В этом случае государство не имеет право вмешиваться в формирование цен – кроме наличия картельного сговора. Если таковой обнаруживается, то это уже дело уголовное. Честно говоря, я не помню таких дел в экономической практике современного Азербайджана, а если эти факты и бывали, то пересчитать их можно было на пальцах одной руки. Не было монопольно-громких дел, которые «напугали» бы бизнес. В Азербайджане в 2008 году был принят в первом чтении закон о конкуренции, но до сих пор во втором и третьем чтении этот закон не принят по-прежнему. С тех пор прошло десять лет. Если бы приняли этот закон, то у граждан хотя бы появилась законная основа оспаривать в судах ценоформирование в определенных сферах. К сожалению, этого нет. Сейчас идут разговоры о создании отдельного агентства по конкуренции – полугосударственной структуры, которая будет выполнять функции надзора. Но я не думаю, что данный ход поможет решить глобальную проблему, потому что штатных единиц в таком агентстве бывает до 100. Сто человек в такой стране как Азербайджане, естественно, не смогут контролировать ценообразование по стране, потому что у нас только в Баку и Абшеронском полуострове около 23 тысяч магазинчиков малого и среднего бизнеса, торгующих разным товаром. Согласитесь, что это просто физически невозможно. Должен работать только принцип здоровой конкуренции и стимулированием производства. Если у нас приняли решение о повышении пошлины для иностранных производителей, если параллельно помогали бы местному производителю в разы увеличить свою мощность, тогда этот ход имел бы смысл. Но в данный момент ни о каком увеличении производственной мощности нет и речи, плюс ко всему с прилавков исчезла продукция иностранных производителей. А местные производители шаг за шагом приблизили цены на свою продукцию к ценам иностранных производителей. Ничего не изменилось: выбор стал меньше, и за это вынужден расплачиваться потребитель – из своего кармана.

— Ухудшился не только выбор, но и качество куриной продукции: яйца мелкие, куриное мясо со вкусом ветоши и тухлятины. Обидно за такой «товар» платить свои кровно заработанные деньги.

— Вот видите, вот вам и показатель отсутствия конкуренции, когда граждане страны вынуждены приобретать некачественный товар. Если бы на турецкий, российский и украинский производитель (я уже не говорю про европейских) имел бы прямой доступ к азербайджанскому рынку, тогда была бы нормальная конкурентная среда, ценообразование было бы более приемлемым для потребителя.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az