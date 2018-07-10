В Баку самый разгар летнего зноя, и те, кто не успел или по каким-то причинам все еще не вышел в отпуск, хотят скоротать знойные вечера и выходные дни на пляжах и в аквапарках. Но, как показывает практика последнего времени, это не только дорого, но еще и небезопасно.

Так, вчера в отеле Quba Palace Hotel (бывший Quba Rixos) оборвалась канатная дорога. В результате происшествия погиб один человек – сотрудник отела Рузгар Рзаев, еще четверо пострадали, они отправлены в больницу. Согласно заявлению МЧС, в ходе расследования было установлено, что несчастный случай произошел во время ремонтных работ, и канатная дорога не использовалась с 20 июня 2018 года. Собственно, срок отсутствия эксплуатации меньше месяца, но какие трагические последствия!

Ранее, пару дней назад, СМИ оповещали еще об одном трагическом случае, произошедшем в аквапарке Новханы, где погиб житель столицы 35-летний Замиг Нагиев, по предварительным данным, упав с аттракциона.

Интересно было прочитать официальную версию, предоставленную СМИ исполнительным директором AF Hotel & AquaPark Азером Алыевым о том, что З.Нагиев скончался после того, как у него произошла судорога языка после шутки с друзьями. И глупейшее это заявление заставило каждого читателя задуматься, что же это за шутка была такая, которая привела к судороге языка? Уж не правую ли пятку ли себе намеревался лизнуть покойный в положении стоя на спор? Как говорится, придумал бы для отговорок исполнительный директор что-нибудь поумнее – и главное – поправдоподобнее.

Тем временем брат покойного – Ниджат Нагиев – распространил в СМИ заявление, в котором отметил, что причиной смерти его брата стала не пресловутая судорога, а мужчина, скатившийся с горки аквапарка и упавший прямо на Замига. Причем, мужчина этот даже не подумал оказать помощь пострадавшему по его вине человеку, а предпочел скрыться. В полиции заявили, что дело расследуется. Но брат погибшего настаивает на своем: никакой судороги у его брата не было, когда тело забрали из морга, на шее и голове трупа были синяки. У покойного З.Нагиева остались двое детей – пятилетний сын и годовалая дочь.

По случаю трагического инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего») Уголовного кодекса Азербайджана.

Пока идет разбирательство и ищут виноватых, у нас есть прекрасный повод задуматься: даст ли кто-нибудь гарантию, что завтра какой-нибудь несчастный случай не произойдет и с нашими близкими, или с нами самими? Ведь рекламируя в СМИ или в социальных сетях прелести своего заведения, тем не менее, никто из владельцев не пишет о качественной медицинской помощи, которая будет оказана в случае форс-мажора. Никто из них не пишет о службе безопасности, которая обязана работать на территории аквапарка. О существовании этих необходимых услуг нам всем остается только догадываться.

А ведь цены за посещение подобных мест отдыха просто фантастические. Одна парковка стоит от 3 до 5 манатов практически в любом аквапарке страны.

А теперь самое время озвучить цены в самых популярных местах летнего отдыха:

Самая близкая к городу зона пляжно-ресторанного отдыха – территория Шихово. Здесь функционирует около 10 частных пляжей. Наиболее известные «100 ночь» — вход стоит 10 манатов, Aqua Park Shikov – вход 12 манатов (душ, лежак, можно пользоваться бассейнами), а те, кто приехал на машине, платят 3 маната за парковку. Примечательно, что в этой зоне отдыха требовали деньги так же и за детей в возрасте от 4-х лет.

«Эльдорадо» — вход 2 маната (раздевалка, душ и паркинг), лежанка стоит 3-5 манатов, столик на 4-х человек — 15 манатов,

Кроме того, озвучим цены и в самых популярных у жителей столицы аквапарках:

Jumeirah Bilgah Beach – 50 манатов вход,

Aquapark Pullman – 40 манатов вход,

Sea Breeze – 30 манатов,

Amburan – 30 манатов по будням, в выходные – 35 манатов.

Dalga Beach Aquapark — 50 манатов по выходным, 35 в обычные дни.

AF Hotel & AquaPark – 25 манатов вход

При этом, как и во всех аквапарках мира с собой еду приносить нельзя, а если пообедать в ресторане на территории аквапарка – то это влетит, как говорится, «в копеечку». Так, в Dalga Beach Aquapark самое дешевое блюдо – крылышки на мангале (4 шт) стоят 8 манатов. Водные горки – удовольствие тоже отнюдь не для всех доступное, если хочешь напиться – покупай воду, которая стоит в подобных местах в три раза дороже, чем в обычных магазинах.

Суть в том, что отдых отдыхом, но, тем не менее, очень хочется, чтобы отдых этот был не омрачен несчастным случаем. Но как оказалось, гарантии такой никто не дает. А потому стоит тысячу раз задуматься: нужно ли вообще посещать эти жутко дорогие места или все же воздержаться? А то обидно как-то за свои же собственные деньги покалечиться или не дай Бог погибнуть, а руководство аквапарка потом отбоярится фразой о «детальных последствиях дружеской шутки в виде судороги». Нет, уж лучше в Грузию поехать – и деньги те же, и отдых будет намного качественнее и интереснее.

Яна Мадатова

Minval.az