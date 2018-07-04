Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с отключением энергосистемы страны в результате двух аварий во вторник, заявил Генпрокурор Закир Гаралов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: злоупотребление служебными полномочиями и халатность. Создана следственно-оперативная группа, которая провела осмотр на месте происшествия и изъяла необходимую документацию и приступила к дознаванию», — сказал З.Гаралов, выступая в среду на совещании при президенте Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, по предварительной информации, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов.

З.Гаралов добавил, что также были допущены нарушение правил технической эксплуатации Азербайджанской ТЭС, где и произошла авария.

«МЧС за последние три года направил руководителю «Азерэнержи и его главному инженеру 6 письменных обращений о наличии проблем на станции, связанных с утечкой масла, отсутствия термоизоляции кабелей и др. недостатках», — сказал Генпрокурор.

Кроме этого, на станции не была налажена автоматическая система оповещения пожара, в шести мазутных котлах не были установлены системы охлаждения воды. «Все это стало причиной аварии. Специалисты убеждены, что Азерэнержи не до конца обеспечила страну системой релейной защиты», — подчеркнул он.

Minval.az