Так к чему же призвал в эфире Семен Багдасаров?

Ток-шоу — жанр в современной телеиндустрии популярный и востребованный. Студия, ведущий, эксперты, зрители, диалог, столкновение разных мнений — это его обязательные составляющие. Что, возможно, и предопределяет его эмоциональность и даже некоторую агрессивность.

Впрочем, давно известно и другое: то, что происходит в российском федеральном эфире, от принятых в цивилизованном мире теледискуссий отстоит ой как далеко. Истеричные вопли, обвинения, оскорбления, «затыкание ртов», нецензурная лексика в эфире и рукоприкладство, причем не только за кулисами — все это уже давно не удивляет и не воспринимается как сенсация.

Но на сей раз завсегдатаи и ведущие ток-шоу превзошли самих себя. Напомним: 3 июля на государственном канале «Россия 1» вышел в эфир Вечер с Владимиром Соловьевым». Обсуждали вообще-то недавний визит в Россию делегации американских конгрессменов. Роль главного героя, судя по всему, предназначалась Владимиру Жириновскому, «на подхвате» — Леонид Калашников. В числе приглашенных был и «эксперт» Семен Багдасаров, который в какой-то момент напустился на Жириновского: как это так — «ваш» депутат Дмитрий Савельев посетил в Джабраилском районе Азербайджана село Джоджуг Марджанлы! После чего завопил: «Как такое может быть, что ваш депутат едет в зону конфликта и говорит, что ему вздумается! Уничтожьте его, изгоните! Он предатель, враг Российской Федерации!». Жириновский как-то сразу «сдулся» и только поддакивал.

Сам депутат Госдумы России Дмитрий Савельев отреагировал сдержанно: «Я не считаю нужным комментировать эту чушь», — сказал он.

Можно, конечно, изобрести удобоваримую версию: дескать, у Семена Багдасарова взыграли не ко времени «национальные чувства», и он дал волю эмоциям в соловьевском эфире. Только вот здесь не имел место знаменитый «ляп» Би-Би-Си, когда вместо приглашенного эксперта в студию вывели молодого человека, который пришел наниматься на «техническую» должность. Господин Багдасаров — завсегдатай российских ток-шоу. А значит, должен был понимать, что находится он не за столиком в ресторане «АрАрАт» на проспекте Мира, а в телеэфире, где надо, пардон, «цедить базар». И уж тем более ему положено знать, что такое статус депутата Государственной Думы России. Если «эксперт» об этом на секундочку позабыл, мы напомним: в российском законодательстве весьма четко прописана и процедура избрания, и процедура отзыва депутатских мандатов. И никоим образом не предусматривается, что очередной приглашенный эксперт на ток-шоу имеет право единолично выносить вердикт, кому быть депутатом, а кому — нет. То есть во время выборов он, как гражданин России, имеет право решать, против какой фамилии в бюллетене ставить крестик. Может, конечно, высказать свое мнение о деятельности того или иного депутата. А вот вопить в федеральном эфире: «Изгоните! Уничтожьте!» и т.д. и т.п. – это уже за рамками не только приличий (об этом, к сожалению, в персонами типа Багдасарова говорить бесполезно), но и закона.

Однако вопросы тут не только к Багдасарову. Все происходило, напомним, в ток-шоу на государственном канале. Можно, конечно, долго спорить и дискутировать, в какой мере ведущий ток-шоу отвечает за то, что происходит в его эфире с нудным повторением раз за разом давно известных и затребованных аргументов в стиле «ведущий может отвечать сам за себя, но не за других» и «профессионализм ведущего в том и состоит, чтобы у него на передаче у него в эфире таких проблем и эксцессов не возникало». Но в том, что за свои слова ведущий отвечать должен, надеемся, консенсус всё-таки есть.

И что же сделал Владимир Рудольфович? Посоветовал Багдасаряну вести себя сдержаннее? Поинтересовался, что он имеет в виду, призывая «уничтожить» неугодного депутата? Ведущий «вечера имени себя» посчитал необходимым вставить свои пять копеек и с ироничной усмешкой, «сквозь губу», изрек: «Речь о депутате Савельеве, который в Азербайджане умудрился заявить, что Азербайджан — это союзник России». И пока Багдасаров продолжал вопить: «И это в трудное время!» и еще что-то про смену власти и базу, которую всенепременно надо сохранить, Соловьев тем временем с той же претензией на высокомерную иронию продолжил: «И Карабах передать Азербайджану. Это, мол, единственно правильное решение».

А теперь напомним: Карабах — это неотъемлемая часть территории Азербайджана. Россия, на государственном телеканале которой Владимир Рудольфович работает и получает зарплату, причём такую, что может позволить себе виллу в Италии, признает Азербайджан в существующих границах. То есть вместе с Карабахом. А значит, Карабах Азербайджану никто не «передает». Более того, Дмитрий Савельев выступил ровно за то, что прописано аж в четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН. И если принять во внимание право вето, сомнений не остается: без согласия России эти документы не имели даже теоретических шансов появиться на свет. И что же – Владимир Рудольфович глубоко не в курсе? Или просто взыграли его давно известные симпатии к Армении?

А вот тут уже не получится уповать на свободу слова и право на личное мнение — просто потому, что есть приглашенный эксперт, а есть ведущий. К тому же есть личное мнение, а есть международно признанные границы. Почувствуйте разницу. И это уже не тот случай, когда можно отмахнуться и просто переключить телевизор на другой канал.

А уж глагол «Уничтожьте!» в истеричных выкриках Багдасарова — это уже повод для весьма пристального внимания не только руководства телеканала, но и правоохранительных органов России. Особенно на фоне традиций армянского политического террора. Вряд ли в Москве забыли, как армянские террористы в 1977 году взрывали метро (это если еще не вспоминать взрыв на Пушкинской площади, в котором тоже не без оснований подозревали «армянский след»). В цивилизованном обществе после такого спича его автору пришлось бы долго объясняться, доказывать, что он не призывал к насилию и вообще не это имел в виду. И уж тем более последовало бы отлучение от эфира — надолго, если не навсегда.

И если реакции соответствующих РОССИЙСКИХ структур на эти «соловьиные трели с террористическим подтекстом» не последует, тут уже молчание будет куда красноречивее всех громких слов и о дружбе с Азербайджаном, и об уважении к собственным законам, и о том, что террористов нельзя делить на «плохих» и «хороших».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az