В редакцию сайта Minval.az обратилась жительница Баку Эльвина Мустафаева, которая рассказала очень неприятный факт, произошедший с ней сегодня утром. Девушка ехала на работу, и в автобусе ей стало плохо. Пассажиры помогли выйти, довезли до Железнодорожной больницы (около ст. метро 28 мая), так как она была самая близкая к месту происшествия. Но когда женщина вместе со своими провожатыми переступила больницу, то услышала от медработников циничную и хамскую фразу: «Мы не оказываем помощи бесплатно. Платите 20 манатов, и после этого будем разговаривать».

Э.Мустафаева не располагала такой суммой, и за нее заплатили провожатые. Казалось бы, врачи уже вот-вот должны были оказать помощь, да не тут-то было. Как выяснилось, во всей больнице не оказалось ни одной ампулы кофеина! Врачи предложили Э.Мустафаевой пойти в аптеку и приобрести лекарство за свой счет. Провожатые Э.Мустафаевой пошли и купили. И только после этого была оказана долгожданная помощь. Люди, сопровождавшие Э.Мустафаеву убедились, что ей стало лучше, и ушли. Девушка, посидев немного после укола, хотела уже идти, но тут ей врач по имени Джалала заявила: «Платите 5 манатов. Иначе не отпустим. Укол стоит 5 манатов».

По последней информации, в ЖДБ привезли еще одного пациента – ребенка, которому стало плохо на улице от жары. Повторилась та же самая история: ребенка приняли только тогда, когда родители оплатили услуги медработников.

Очень хочется не просто окатить презрением, но еще и плюнуть в физиономии этих «медработников», которые пытаются нажиться на страшных жарких днях в тот самый момент, когда жители города в полном смысле слова просто умирают от жары. Многим становится плохо — в транспорте, на улицах, помощь необходима всем. Но это отнюдь не значит, что эта беда хорошая почва для наживы, тем более – для врачей. Не лишним было бы отметить, что ЖБД – ведомственная государственная больница, а не коммерческая клиника, врачи которой обязаны оказывать бесплатную помощь в случае форс-мажорных ситуаций.

Противно и больно, стыдно и горько осознавать, что с такими негодяями-соотечественниками и врагов искать не надо.

Яна Мадатова

Minval.az