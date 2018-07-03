14 августа 2003 года в США и Канаде было зарегистрировано отключение электричества по всей стране. Эту ночь правительства США и Канады назвали не иначе как широкомасштабной трагедией. Помнится, как тогда удивлялись знакомые: ну, подумаешь, пешком на 37 этаж поднялись, ну и что, что вентилятор отключился? Воду электронасос качает? Ну и что? Посидят без воды, мы же неделями сидим. И без света. Или они хуже нас чем-то? Не жили эти канадцы и американцы при советском режиме, а потому люди они нежные, внутренний стержень у них отсутствует, к трудностям они не готовы.

Так рассуждали мы – люди советской формации, чьи деды прошли Великую Отечественную войну, чьи родители выжили в эпоху безвременья, глобального дефицита и громадных очередей.

И потому нам (с нашей умственной формацией) не дано было понять, что в ночь на 14 августа 2003 года примерно треть населения в Канаде (10 млн человек) и 40 миллионов жителей США не просто остались без электричества и не смогли сварить себе кофе и посмотреть телевизор, благополучно поднявшись на скоростном лифте к себе в небоскреб. Закрылись многие аэропорты, включая международный аэропорт Пирсона в Торонто, так же как и все аэропорты Нью-Йорка. В двух эти странах прекратило работу метро, застрявших пассажиров пришлось срочно эвакуировать. Начались перебои с водоснабжением, мобильные телефоны работали очень плохо, с большими перебоями, но стационарная телефонная связь продолжала функционировать. В результате у телефонных автоматов на улицах выстроились огромные очереди. Провайдеры продолжали работать, но в условиях отсутствия электричества единственным способом входа в интернет во многих местах осталось соединение через ноутбуки, работающие от аккумуляторов. Жара в Нью-Йорке достигла 35°C в тени, но кондиционеры и вентиляторы не работали. В эту страшную ночь было много погибших от инсульта и от остановки сердца. Денежный ущерб этой страшной ночи составил 6 миллиардов долларов.

Но основательное понимание произошедшего в 2003 году пришло именно сегодня, в ночь со 2 на 3 июля, когда в результате резкого изменения погодных условий и высокой температуры, приведшим к чрезмерному использованию электроэнергии в стране, на подстанции Мингечевирской ТЭС вышел из строя трансформатор, в результате чего Азербайджан остался без света. И, как следствие, без воды, подача которой прекратилась в результате остановки водоочистительных систем на Куре, Джейранбатанском водохранилище, а также городских насосов и водных амбаров.

Резко забили тревогу, и на подстанции были незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы. Ситуацию взял под личный контроль Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В результате оперативно проведенной работы свет граждане получили в пятом часу утра, а воду – к 13:00.

Тем не менее, у этой жаркой, безводной и темной июльской ночи были весьма печальные последствия. Граждане Баку и поселков не просто не могли уснуть и аплодировали пению комаров.

Почти что наверняка были сбои в работе больниц – не смотря на наличие персональных генераторов, а глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Паша Кесамански сообщил СМИ о том, что перебои в энергообеспечении Азербайджана не повлияли на работу бакинского Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Единственной официальной негативной новостью, озвученной СМИ было сообщение о том, что в лифтах Баку осталось в беспомощном положении 18 человек, но все они были успешно эвакуированы.

Так или иначе, в данный момент последствия аварии все еще ликвидируются, а специалисты пытаются выяснить причину произошедшего.

Конечно же, граждане Азербайджана получили официально озвученную версию причины аварии: электросети не выдержали перегрузку в жаркую погоду, потому что объем потребляемой энергии намного превышает объем вырабатываемой. И вот когда он превышает, начинают взрываются генераторы и происходят масштабные замыкания. Да, возможно, технический сбой имел место быть, в этом никто не сомневается, но только отнюдь не из-за жаркой погоды, тем более, что директора центра экологического прогнозирования эколог Тельмана Зейналова так же взял под сомнение версию жары, так как, по его словам, ТЭС «Азербайджан» в Мингечевире рассчитана на 50-55 градусов жары, а потому 40-45 градусов не могли стать причиной аварии такого грандиозного масштаба.

По мнению экспертов в области электротехники, в этих случаях, как правило прибегают к «веерному» отключению районов и второстепенных потребителей энергии. Возможно, этим объясняется ночное обесточивание светофоров и уличного освещения. И если уж кто и виноват в ночном апокалипсисе, то это Глава госкомпании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев.

Кроме того, это далеко не первая масштабная авария электросети страны в бытность Пирвердиева: 28 января 2006 года и 10 февраля 2010 года были обесточены Баку и регионы.

28 сентября 2012 года ряд районов Баку, а также регионов Азербайджана оказались обесточены в результате аварии на той же ТЭС «Азербайджан» в Мингечевире (Turan).

Не лишним будет отметить, что с 1998 года на модернизацию электропроизводственной и распределительной сети страны власти страны затратили около 4 млрд. долларов. И сегодняшняя ночная авария заставляет всех нас всерьез призадуматься: а действительно ли по назначению пошли госсредства? Согласно напыщенным речам чиновников- да, но на деле оказалось, что все уверения в энергобезопасности страны – дутые и попросту высосаны из пальца? Согласитесь, о какой энергобезопасности может идти речь, если отключился всего лишь один трансформатор в Мингечевире? А тем не менее, в Азербайджане насчитывается 30 электростанций! Тогда каким образом большая часть Азербайджана оказалась «подвешенной» к одному единственному перегоревшему генератору в Мингечевире?

Вот когда правда вскрылась и выяснилось, что будущее наше не светлое и радостное, а темное и печальное, ибо в нем нет альтернативного решения по энергоснабжению страны при чрезвычайных случаях.

И, вновь возвращаясь к трагедии глобального масштаба, произошедшей на территории США и Канады в ночь 14 августа 2003 года, отметим, что госорганами этих стран было проведено компетентное расследование, которое привело к определению виновных в преступной халатности. И все они понесли наказание за свою некомпетентность. Найдут ли виновных в Азербайджане – большой вопрос, ответ на который напрашивается сам собой. И он неутешительный, так же, как и тот факт, что все мы, граждане Азербайджана, висим на одном-единственном генераторе Мингечевирской ТЭС.

Кстати, во время вышеупомянутых предыдущих аварий вся вина за случившееся была вновь возложена на линии электропередач, следующие от Азербайджанской ТЭЦ в Мингячевире в регионы и столицу. Никто так и не понес наказание.

Яна Мадатова

Minval.az