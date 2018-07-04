Какими методами будет вестись борьба за власть в армянской церкви?

Взаимоотношения государства и религии — тема деликатная. А среди существующих в мире «моделей» есть самые разные, от теократических, типа нынешнего Ирана или монархий Персидского Залива, и до подчеркнуто-светских. Еще больше споров, какое место должна занимать религия в жизни современного общества. Одни утверждают, что в религии как нигде важны каноны и традиции, другие уверены: соблюдение в XXI веке традиций и догм, в самом прямом смысле слова средневековых — это самый верный способ растерять паству.

На этом фоне встреча эчмиадзинского католикоса Гарегина II с группой молодежных активистов, казалось бы, укладывается в общемировой тренд. По информации ереванских СМИ, около 400 молодых людей из России, США, Франции, Австралии, Аргентины, Италии и других стран, в том числе и из оккупированного Карабаха, соберутся в Армении под лозунгом «На Родину, в Святой Эчмиадзин», чтобы представить католикосу Гарегину II свое видение решения проблем в церкви, а заодно сделать селфи. Во всяком случае, об этом сообщил глава Всеармянского молодежного союза Армянской Апостольской Церкви Геворк Мкртчян. Заодно в ходе молодежного сбора планируется обсудить вопросы сотрудничества между епархиями ААЦ, возможности реализации совместных социальных, культурных и благотворительных программ. «Гарегин Второй объявил 2018-й годом молодежи, и этот сбор организован именно в этом контексте. Молодые люди уже начали прибывать. Часть из них впервые в Армении и с нетерпением ждет старта программы и встреч с Католикосом всех армян, а также с другими духовными лицами и высокопоставленными чинами», — отметил собеседник Sputnik Армения.

Только вот…в тот же день, когда Геворк Мкртчян анонсировал встречу католикоса с молодежью, в Эчмиадзине, где и располагается резиденция Гарегина II, прошла акция протеста с требованием отставки главы армянской церкви. Организатором акции выступила инициатива «Новая Армения- новый патриарх». Ее участники еще с 6 июня митингуют в Ереване, требуя, чтобы Гарегин II отрекся от своего сана и подал в отставку. Причем среди митингующих видели и священников, что уже само по себе весьма примечательно. Теперь — впервые — провели акцию протеста в Эчмиадзине. Католикос на всякий случай призвал своих сторонников на центральную площадь Эчмиадзина не идти, прекрасно понимая, что дело может закончиться потасовкой. Социальные сети переполнены «демотиваторами», где главный герой, вернее, антигерой — католикос Гарегин II. Одни идею отставки горячо поддерживают и пишут в соцсетях такие статусы по поводу католикоса и еще «пьяных и блудливых попов», что у верующей части армянского общества волосы встают дыбом. Другие задают вроде бы логичные вопросы: католикос — не госслужащий, церковь отделена от государства, так что само по себе выражение «отставка католикоса» режет слух. И вообще, почему Гарегин II должен уходить в отставку на общей «р-р-революционной» волне вслед за Сержем Саргсяном, Кареном Карапетяном и его министрами? Он глава церкви, вот и спрашивайте с него за дела церковные. А иначе, мол, все это вызывает подозрения — уж не метит ли кто-то на место католикоса?

Только вот… Прежде всего, армянская церковь — во всяком случае в последние десятилетия — была и оставалась здесь институтом сугубо политическим. Церковные структуры не просто служили «объединяющими центрами» — они брали на себя сбор «национальной дани», в разгар армянского террора в церквях могли даже прятать оружие и взрывчатку.

Уже после восстановления своей независимости в 1991 году Армения формально как бы не объявила себя теократической страной. Но в местной конституции черным по белому прописано: «Республика Армения признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения национальной самобытности». Этакая «руководящая и направляющая армянского общества», каковой в СССР была коммунистическая партия. Что уже, назовем вещи своими именами, превращает армянскую апостольскую церковь в часть структуры власти. Одного только этого достаточно, чтобы понять, почему вслед за отставкой Сержа Саргсяна требуют и отставки Гарегина II. Тем более что авторитет церкви в Армении не на шутку подорван. Достаточно вспомнить, что имя архиепископа Навасарда Кчояна мелькало в знаменитом «офшорном скандале», в ходе которого «отжали» собственность одного из армянских олигархов, отец Ваче, настоятель армянской церкви во французской Ницце, оказался связан с местной «русской мафией»… Более того, эксперты уже напоминают: еще в годы существования СССР Эчмиадзин был центром контрабанды. Сюда поступали посылки из-за рубежа, от «единоверцев» в диаспоре, и значительная часть присылаемого потом шла на «черный рынок». В Армении до сих пор с придыханием рассказывают о том, что хранящийся в Эчмиадзине огромный золотой крест отлит из золота, которое паломники ввезли контрабандой — в виде золотых цепочек. Словом, речь идет о весьма серьезных финансовых потоках. А уж какими методами ведется борьба за контроль над ними, тема отдельного разговора.

Намеренно оставим за рамками повествования историю, когда настоятель армянской церкви Нью-Йорка был зарезан прямо во время службы, и во всем переполненном зале не нашлось свидетелей, которые рассказали бы полиции, как это произошло. Вспомним события куда более недавние. В феврале 2009 года в собственной квартире был обнаружен в бессознательном состоянии архиепископ Нерсес Позапалян. Священнослужитель был жестоко избит неизвестными. В мае того же года Позапалян скончался. Дело даже не в том, что он, как утверждают, тоже претендовал на престол католикоса. Важно другое. Нерсес Позапалян был одним из главных действующих лиц нешуточного «золотого скандала», полыхнувшего в 1999 году.

Как напоминают знающие люди, в неспокойные годы первой мировой войны, революции, гражданской войны и сталинских «чисток» многие армянские богачи сдавали свои ценности на хранение в церковь. Время было неспокойное, и люди не без оснований считали, что в церкви их семейные сокровища будут в целости и сохранности. Принимал ценности на хранение архиепископ Хорен Мурадбекян.

В числе прочего, помощью церкви пожелала воспользоваться и некая семья Ферджулян. Глава семейства, Габриел Ферджулян, перебрался в Ереван из Вана в 1915 году. Называл себя ни много ни мало «казначеем двора» и имел при себе солидное количество драгоценностей. После его смерти сын Габриела Ферджуляна Ваграм решил передать эти ценности церкви, точнее, епископу Мурадбекяну. Составили даже опись, один экземпляр которой остался у семьи. До поры до времени о драгоценностях не вспоминали, но в октябре 1997 года внучка Габриела Ферджуляна — Анаит — решила, что золото неплохо было получить обратно. Ее супруг Жора Саркисян обратился к архиепископу Нерсесу Позапаляну, в те годы руководителю канцелярии Эчмиадзина. Но…золото отыскать не удалось. Когда семья Ферджулян немного отошла от шока, церковники предложили «взять деньгами». Наследство оценили в 14 тысяч долларов США. Но Нерсес Позапалян сразу дал понять: всей суммы они не получат. В конце концов сторговались: 9 тысяч долларов семья Ферджулян жертвует ААЦ, 5 тысяч получает на руки. Но и этих денег церковники платить не пожелали. Вместо вожделенных «зеленых» секретарь Эчмиадзинского престола иеромонах Артак Тигранян передал Жоре Саркисяну и Анаит Ферджулян расписку: упомянутое имущество в хранилищах церкви не найдено. А затем посоветовал: «Кому дали на хранение, от того и требуйте». Если вспомнить, что Хорен Мурадбекян был убит еще в 1938 году, то совет иеромонаха похож на не очень тонкое издевательство.

А на этом фоне уже не получится не озвучить вопрос, ограничится ли борьба за власть в церковном преломлении только митингами и статусами в соцсетях. Особенно на фоне армянских традиций политического насилия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az