Предприниматель Роман Абрамович был замечен на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, которое прошло в Кремле 13 мая. Об этом поведали представители, опубликовавшие соответствующие фотографии с мероприятия.

«Абрамович поздоровался с [главой Центробанка РФ Эльвирой] Набиуллиной и помахал кому-то с противоположной стороны стола. Вероятнее всего [мэру Москвы Сергею] Собянину или [губернатору Санкт-Петербурга Александру] Беглову», — отмечает тг-канал «Вы слушали Маяк».

Причины визита Абрамовича в Кремль пока официально не раскрываются. Некоторые аналитики высказывают предположение, что предприниматель может быть причастен к планирующимся переговорам России в Турции, однако никаких подтверждений этой информации нет. Сам Абрамович пока не высказывался о своем присутствии на заседании и цель визита в Москву.