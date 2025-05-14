Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО приняло участие в праздничных мероприятиях Франкофонии (франкоязычных стран), проходивших в штаб-квартире организации в Париже.

Данная информация приводится в публикации Постоянного представительства в соцсети X.

Сообщается, что на мероприятии было представлено культурное наследие Азербайджана.

«Музыканты Агарагим Гулиев (флейта) и Лаура Вольпато (виолончель) исполнили знаменитые песни «Ай Лачин» и «Кючяляря су сяпмишям». Азербайджанская музыка была встречена аплодисментами зрителей», — говорится в публикации.