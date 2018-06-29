Об этом заявил в беседе с Minval.az посол Израиля в Азербайджане господин Дан Став.

— Господин посол, как бы Вы сегодня оценили уровень отношений между Азербайджаном и Израилем?

— Отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне — так же, как и имеющие историю в две тысячи лет добрые отношения между азербайджанцами и евреями. Наши страны являются «якорями стабильности» на Ближнем Востоке, в регионе, где присутствуют конфликты и нестабильные режимы. Обе наши страны считают своим важным приоритетом идеи мультикультурализма, уважительного отношения ко всем проживающим здесь народам. Если же быть более конкретным, то наши страны успешно развивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, у нас быстро развиваются экономические связи, и все это позволит укрепить наши отношения и вывести их на уровень стратегического партнерства. И нужно особо подчеркнуть тот факт, что для Израиля и для израильтян Азербайджан, где мирно сосуществуют разные религии и различные течения в одной и той же религии — это очень позитивная альтернатива тому, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, где, к сожалению, мир и взаимопонимание между различными этническими и религиозными группами не все принимают как должное.

— 26 июня, во вторник, в Азербайджане отмечали 100-летие со дня создания своей Национальной армии. Состоялся в Баку и грандиозный военный парад, где были продемонстрированы новые образцы оружия, в том числе закупленного в Израиле. Но в СМИ тогда распространились слухи, что 26 июня в Баку должен был приехать министр обороны Израиля Авигдор Либерман, но он свой визит отложил. На самом ли деле речь идет о некой проблеме, возникшей в двусторонних отношениях?

— Прежде всего, как я уже сказал, отношения Израиля и Азербайджана развиваются во многих направлениях. Оборона — одна из сфер, где наши страны весьма активно сотрудничают, и это уже давно не секрет. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Баку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в декабре 2016 года, Азербайджан приобрел у Израиля продукцию оборонного назначения на сумму 4, 85 миллиарда долларов. И я могу сказать, что я не вижу в этой сфере никаких проблем между нашими странами. Что касается парада, который прошел в Баку и где я присутствовал в качестве одного из гостей, то могу сказать, что я был очень впечатлен увиденным. Что же касается слухов вокруг предполагаемого визита господина Либермана и его отмены, я бы не хотел это комментировать. И как я отметил ранее, отношения наших стран на всех уровнях являются превосходными и они динамично развиваются.

— По понятным причинам, а уж тем более на фоне состоявшегося недавно военного парада, в фокусе общественного внимания оказалось военное сотрудничество двух стран. А где еще связи наших стран имеют большой потенциал и перспективы?

— Отношения между Израилем и Азербайджаном не просто дружеские — они уже вышли на стратегический уровень. Стабильность и процветание Азербайджана — все это очень важно для нас. И мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной. И если обратить внимание, что сегодня в Азербайджане говорят о развитии неэнергетического сектора и снижения зависимости страны от энергетической сферы, то эти направления представляют большой интерес в плане развития сотрудничества с Израилем. Мы также внимательно следим за развитием сельского хозяйства в Азербайджане и видим здесь большие перспективы. В Азербайджане есть 9 из 11 существующих на земле климатических поясов, здесь качественная вода, плодородная земля, трудолюбивые люди, нет высоких налогов и низкие цены на энергоносители. Все это оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства. Кроме того, Азербайджан благодаря своему выгодному географическому положению находится на перекрестке торговых путей и может экспортировать свою продукцию и в Россию, и в страны Залива, и в Европу. Здесь отношения развиваются на всех уровнях — это и межгосударственные связи, и сотрудничество исследовательских центров, и вопросы страхования, и многое другое. Кроме того, уверен, что отношения могут развиваться и на уровне частных предпринимателей. Израиль обладает множеством ноу-хау, которые могут привлечь большое внимание на азербайджанском рынке. Еще одна перспективная сфера — связи в сфере образования, начиная от дошкольных учреждений и до академического обмена. Это очень важная сфера, она касается непосредственного развития человеческих ресурсов. Еще одна сфера — это медицина. У нас прекрасные связи с Азербайджанским медицинским университетом. Еще одна важная сфера — туризм. Наши страны могут многому научиться друг у друга, потому что и Азербайджан, и Израиль уделяют большое внимание развитию туристического сектора. Мы сотрудничаем с Университетом туризма в Азербайджане, откуда уже 250 студентов отправились на курсы в Израиль. Мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества.

— А как развиваются наши связи в сфере культуры?

— Главная цель, которой мы хотим добиться при помощи нашего культурного сотрудничества — это сблизить людей и народы. Мы уделяем особое внимание сотрудничеству в музыкальной сфере. В нынешнем году оркестр из Израиля принимает участие в Габалинском фестивале классической музыки. А в следующем, 2019 году наши музыканты планируют принять участие в проходящем в Баку джазовом фестивале. Джаз создает совершенно особое взаимодействие между музыкантами и слушателями. Мы также хотели бы расширить наше сотрудничество в сфере кинематографии. В Израиле снимают фильмы, отражающие все сферы жизни общества, в том числе и рассказывающие о существующих в нашей стране проблемах. Мы вообще считаем, что проблемы не надо прятать — надо о них рассказывать, и это поможет их решить.

— Нельзя не коснуться темы конфликта, который называют и ближневосточным, и арабо-израильским. Новостей много, оценок и мнений тоже, но вот при этом остается за кадром один момент: а какова здесь официальная позиция Израиля? Какой вариант урегулирования в Израиле сочли бы идеальным?

— Прежде всего, Израиль выступает за мирное урегулирование конфликта. Эта позиция нашей страны выражена в Декларации независимости Израиля в 1948 году, где Израиль протянул руку всем своим соседям, с которыми хотел жить в мире и согласии. На протяжении всей истории существования Израиля руководители нашего государства подчеркивали свою заинтересованность в плодотворных переговорах с палестинской стороной для решения проблемы. Но, к сожалению, мы получали отказ — и от палестинских лидеров, и от глав соседних арабских стран. Они просто отказывалась признать Израиль домом для еврейского народа и право самих евреев на свое государство. Но такому отношению со стороны всех соседей пришел конец. Сначала президент Египта Садат, затем — король Иордании Хусейн пришли к выводу, что с Израилем необходимо заключить мир. Этот процесс привел к подписанию мирных соглашений с Египтом в 1979 и с Иорданией — в 1994 году. Это доказательство, что Израиль не просто говорит о мире — мы готовы и хотим подписать мирные договоры, важные и с моральной, и с практической стороны. Что касается палестинцев, мы прекрасно понимаем: ни мы, ни они не исчезнут с этой земли. Но, к сожалению, сегодня палестинские лидеры — и религиозное крыло в лице ХАМАС, и светские лидеры — отрицают за евреями право на свое государство. В то же время все лидеры Израиля, и те, кого считали сторонниками «жесткой линии», были сторонниками разрешения конфликте на основе идеи создания двух государств — Израиля и арабского палестинского государства. Но, к сожалению, ХАМАС отказывается от переговоров с Израилем. И когда в 2005 году Израиль вывел свои войска из сектора Газа, ответом стали ракетные обстрелы израильских городов со стороны ХАМАС. Но Израиль по-прежнему является сторонником переговоров и мирного решения тех вопросов, с которыми у наших соседей позиции не совпадают.

— Вы упомянули сектор Газа. В последнее время оттуда было действительно много драматичных сообщений о попытках прорвать границу, столкновениях, гибели людей…Насколько все это действительно связано с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим?

— Перенос посольства США в Иерусалим не только не изменил исторических реалий, а наоборот, подчеркнул их — Иерусалим является столицей Израиля. Но, к сожалению, радикальные силы использовали это решение как повод для нападок на Израиль и на США. Таким образом лидеры ХАМАС пытались отвлечь внимание населения от бедственного положения, в котором оно находится, и направить всю ненависть на Израиль, на войну с которым и тратятся все ресурсы. Эти демонстрации не были ни спонтанными, ни мирными — это была кампания, организованная ХАМАС, где мирное население использовалось как «живой щит» для совершения террористических атак на И Израиль. Учитывая сложившуюся ситуацию, израильские силы безопасности вынуждены были принять ответные меры. Обратите внимание на цифры, которые называли сами представители ХАМАС. Уже среди первых жертв из 62 убитых палестинцев 50 — это члены ХАМАС, еще четверо — боевики «Исламского джихада». Если же говорить обо всех погибших, то 73% из них — это члены ХАМАС и «Исламского джихада». К жертвам среди мирного населения привело именно то, что ХАМАС и «Исламский джихад» использовали людей как «живой щит». Силы безопасности Израиля принимали все меры, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, и они действовали в рамках обороны своего государства. Теперь ХАМАС использует против нас еще и воздушные змеи, оснащенные зажигательными устройствами. Это тоже акт терроризма. В результате страдают леса, поля, наносится ущерб диким животным. Сегодня Израиль ищет эффективные способы для решения этой проблемы.

— Еще одна тема, которая сегодня находится в центре внимания аудитории — выход США из иранской ядерной сделки. Причем произошло это после того, как Израиль обнародовал вывезенный из Ирана «ядерный архив»…

— Прежде всего, рассуждать о том, насколько эти два события связаны, лучше ответят представители США. Что касается выхода США из ядерной сделки с Ираном, мы приветствовали это решение. Израиль с самого начала считал ядерное соглашение с Ираном плохой сделкой и предупреждал, что этот документ не гарантировал, что Иран не будет обладать ядерным оружием, а всего лишь откладывал этот вопрос в долгий ящик и еще помогал правительству Ирана собрать ресурсы и средства для продолжения подобной деятельности. Последние события в Иране, охватившие эту страну акции протеста показывают: народ этой страны уже начинает понимать, куда идут эти средства. Подчеркну еще раз: мы поддерживаем позицию США, что это соглашение надо или пересмотреть и подписать заново, или отменить.

— На днях кнессет — парламент Израиля — во второй раз не принял так называемую «армянскую резолюцию»…

— В кнессете Израиля 120 депутатов. Они имеют право обсуждать те вопросы, которые они считают важными. Но хочу отметить позицию официальных властей Израиля. Мы считаем, что армянская трагедия — это историческое событие, и обсуждать его должны историки, при условии открытого и всеобщего доступа к архивам. Этот вопрос не должен становиться политическим.

— И последний вопрос. Может быть, он прозвучит немного наивно. Господин посол, у Вас есть мечта?

— Недавно, когда меня спросили, что я считаю самым большим достижением Израиля за 70 лет его существования, я ответил: это два мирных договора, которые Израиль подписал с Египтом и Иорданией. И я мечтаю увидеть тот день, когда Ближний Восток перестанет быть примером агрессивности, вражды и непонимания между народами, живущими в этом регионе, а станет моделью для сотрудничества и мирного существования, где бы люди вместе боролись с проблемами окружающей среды, голодом, болезнями, способствовали бы развитию и решению проблем региона. Я бы хотел увидеть это своими глазами.

— Большое спасибо за беседу!

Нурани, политический обозреватель

Minval.az