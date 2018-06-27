В стрессовых ситуациях мозг работает более гибко и лучше реагирует, однако неконтролируемый стресс может вызывать оцепенение и лишать способности мыслить. Если его обуздать, то он будет работать в наших интересах. Об этом рассказал британский специалист по молекулярной биологии, преподаватель Университета Центрального Ланкашира Майкл Портер для The Conversation.

Он объясняет, что в стрессовые моменты в организме запускается ряд процессов. Кровь приливает из других частей тела, чтобы поддержать мышцы; иммунная система работает активнее; кровь готовится к свертыванию – на случай, повреждений; мозг начинает работать лучше из-за подпитки его глюкозой и кислородом, прокачиваемых по телу.

По его словам, когда человек испытывает стресс, то тело переходит в аварийный «Turbo» режим для защиты и выживания. Но при хроническом стрессе начинается выгорание организма.

Самое простое, что можно сделать для снятия стресса, – глубоко дышать. Немедленным эффектом от этого действия является снижения производства одного из гормонов стресса – норадреналина и сопутствующего кортизола.

Кроме того, он советует объединят дыхательные практики и идею «жизни в моменте», чтобы с психологической точки зрения снизить ожидания и, соответственно, тревоги, а с физиологической – снизить концентрацию гормонов стресса.

Minval.az