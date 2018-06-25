Сегодня спасательные службы министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тело утонувшего Алиева Сардара Музаффар оглу (1962 года рождения) и передали его родственникам. Как сообщили в правоохранительных органах Хазарского района, несчастный случай произошел 24 июня в 17:00, на пляже Зиря.

Сообщается, что погибшим является житель Баку Алиев Сардар Музаффар оглу, 1962 года рождения. Тело было извлечено из воды сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям и передано родственникам Алиева.

В данный момент по факту ведется разбирательство. Хотя, чего уж там разбираться: наверняка причины были все те же, что и в прошлом году, и в позапрошлом.

И вообще всякий раз, как только лето вступает в свои права, мы чуть ли не ежедневно читаем в СМИ печальные новости про утонувших согражданах. Иногда количество таких новостей зашкаливает за 5 в день. Вся эта «смерть среди лета» сильно омрачает настроение и напрочь отбивает желание наслаждаться пляжным отдыхом.

Так, почему же граждане страны тонут в море? Тут бытует много мнений.

Версия 1.

Вроде бы погода и безветренная, солнечная, полный штиль. Многие купальщики в такую погоду хотят заплыть в более прохладное течение. А солнце палит нещадно, вот и не остается сил плыть обратно.

Версия 2.

Часто гибнут сразу несколько человек – и тонущий, и его спасатель. Причина – паника.

Версия 3.

Алкоголь — особенно на диких пляжах, где нет ни буйков, ни спасателей.

Версия 4.

Тонут чаще всего те, кто умеет плавать, потому что согласно логике НЕ умеющий плавать человек не полезет далеко, а те, кто более или менее овладел искусством пловца, часто не рассчитывают силы.

Версия 5.

«Подводные сюрпризы» коварного моря – водовороты, воронки и так далее. И удивляться не стоит: с нашим Каспием лучше не шутить.

А потому если вы вдруг оказались «не в том месте», не паникуйте! Поддавшись панике, мы руководствуемся инстинктом самосохранения, а не полагаемся на здравые рассуждения. Зная о правилах поведения в опасной зоне моря, вы в 100 случаях из 100 выберетесь.

Далее, экономьте силы, не боритесь с течением и не гребите обратно к берегу, потому что это бесполезно! Спасатели советуют в такой ситуации грести не к берегу, а в сторону (то есть параллельно берегу).

Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих

Данная информация весьма полезна, ибо если человек предупрежден, значит он вооружен. Проверено временем.

Есть еще одна проблема, весьма важная. Как известно, профилактика несчастных случаев дело полезное и нужное, но почему-то у нас в Азербайджане – несмотря на ежегодные случаи смертности на пляжах – до сих пор нет ни одного баннера (в том числе и на въездах на территорию пляжей), предупреждающих о правилах поведения на воде, на ТВ отсутствуют передачи, в которых принимали бы участие спасатели-профессионалы, которые могли бы поделиться опытом и рассказать о том, что НЕ ДОЛЖЕН делать человек, решивший искупаться в море. А потому остается надеяться только на свою бдительность, сохранять спокойствие, трезвый (во всех пониманиях этого слова) рассудок.

На самом деле, исходя из вышенаписанного, существует всего один вариант вернуться с пляжа в целости и созранности: Хотите остаться в живых? Следуйте правилам!

И, конечно же, максимально перепостите данную статью, чтобы хоть как-то предупредить любителей пляжного отдыха: конечно же, береженного Бог бережет, но и самим плошать ни в коем случае нельзя. Лучше прочесть, учесть и остаться в живых, чем проигнорировать и бесславно сгинуть.

Minval.az