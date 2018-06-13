Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана.

«Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы», — обратился глава российского государства к Пашиняну на переговорах в Кремле, сообщает ТАСС.

Российский лидер считает, что приезд армянского премьера на чемпионат мира по футболу в Москву дает возможность обсудить актуальные вопросы российско-армянских отношений. «Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, партнер номер один в экономической сфере, в прошлом году товарооборот у нас вырос больше, чем на 30%», — сказал он, уточнив, что и в начале нынешнего года наблюдается увеличение товарооборота. По мнению Путина, во многом это происходит «за счет увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию из Армении», также «позитивный эффект дает и присоединение Армении к ЕврАзЭС». Глава российского государства надеется, что Москва и Ереван «будут и дальше двигаться в этом направлении». Он признался, что очень рад нынешней встрече.

Премьер-министр Армении поздравил Путина с отмечавшимся 12 июня Днем России и проведением чемпионата мира по футболу. «Это большое мероприятие мирового масштаба, внимание всего мира приковано к Москве», — сказал он, поблагодарив российского лидера за возможность встречи.

Пашинян подчеркнул, что «между Арменией и Россией особый характер отношений». Он рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия. По его словам, сделанные ранее заявления о расширении взаимодействия сейчас уже реализуются. «Уверен, что эти отношения продолжат быть особыми и надеюсь, что эти отношения станут более особенными», — заявил премьер-министр. Он добавил, что народ Армении рассчитывает на более эффективное развитие взаимодействия с Россией «на базе уважения, дружбы народов, на базе уважения интересов наших стран, суверенитета наших стран».

Пашинян надеется, что в будущем встречи с российским руководством будут частыми и регулярными, поскольку «повестка дня очень большая, и есть много вопросов для обсуждения в политическом, экономическом и региональном смыслах».

Minval.az