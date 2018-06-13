«К Азербайджану в ПАСЕ на протяжении долгих лет демонстрируется, в результате совместных усилий антиазербайджанских сил, предвзятое отношение в связи с вопросом политзаключенных, страна подвергается дискриминации по данному вопросу. В условиях отсутствия у Совета Европы критериев понятия «политический заключенный» претензии о наличии политзаключенных с последующим принятием документов предъявлялись на протяжении более 12 лет в этой структуре, членами которой являются и многие другие страны, лишь к Азербайджану».

Как сообщает Report, об этом говорится в статье депутата Милли Меджлиса Эльхана Сулейманова.

В статье отмечается, что несмотря на то, что в 2005 году этот вопрос несколько отошел на второй план, в 2009-м он вновь был вынесен на повестку, и в том же году антиазербайджанские силы добились принятия в Комитете по правовым вопросам решения о подготовке доклада о наблюдении за положением политзаключенных лишь по Азербайджану, который является одним из 47 государств-членов этой структуры. Немецкий депутат Кристоф Штрассер был назначен докладчиком по этой теме. Комитет по правовым вопросам, предоставив Штрассеру позднее второй мандат, назначил его также докладчиком по определению критериев понятия «политический заключенный».

«Таким образом, в связи с вопросом политзаключенных в ПАСЕ сложилась парадоксальная ситуация: определение критериев понятия «политзаключенный» и наблюдение за положением политзаключенных в Азербайджане были поручены одному и тому же депутату – Кристофу Штрассеру. Принятие подобного решения еще раз продемонстрировало предвзятую позицию и наличие в структурах Совета Европы двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Доклад Штрассера о политзаключенных после напряженных обсуждений в октябре 2012 года в ходе сессии сочли, по причине несовершенства процедурных правил, принятым с правовой точки зрения при 89 голосах «против» и 89 голосах «за». Это голосование пошатнуло веру в ПАСЕ в связи с данным вопросом и доказало, что в Ассамблее существует серьезный раскол. Так как решения по подобным серьезным вопросам должны приниматься 2/3 голосов.

Однако на январской сессии 2013 года предвзятый доклад Штрассера о наблюдении за положением политзаключенных в Азербайджане, носящий антиазербайджанский характер, был отклонен с серьезной разницей в голосах – подавляющее большинство членов Ассамблеи проголосовало против этого предвзятого доклада.

Будучи недовольными отклонением доклада Штрассера, антиазербайджанские силы различными средствами и под различными предлогами попытались вновь вынести на повестку претензии в связи с «наличием в Азербайджане политзаключенных». Они добилисьподготовки в Комитете по правовым вопросам в 2014 году доклада «Председательство Азербайджана в Совете Европы: что должно быть предпринято в сфере прав человека?». Однако в связи с демонстрацией докладчиком Аленом Дестексом независимой позиции после принятия доклада в Комитете по правовым вопросам он, на фоне давления и предвзятых кампаний, проводимых антиазербайджанскими силами, вынужден был подать в отставку с поста докладчика.

Убедившись в невозможности осуществления своих коварных планов против Азербайджана путем подготовки докладов, то есть путем признанного в мире демократического голосования, антиазербайджанские силы избрали новую стратегию. В основе этой стратегии должно было быть начало кампаний клеветы против членов ПАСЕ, сотрудничающих с Азербайджаном, демонстрирующих независимую позицию по вопросам касательно страны, а также применение в их отношении санкций и наказаний. Для этого данные силы при поддержке секретариата ПАСЕ выдвинули против членов структуры, проголосовавших против доклада Штрассера, претензии о сотрудничестве коррупционного характера с Азербайджаном, и НПО, именуемая Европейской инициативой о стабильности подготовила несколько докладов о существовании коррупции в ПАСЕ.

Таким образом, на повестку был вынесен вопрос создания в ПАСЕ Следственного органа по расследованию претензий о коррупции, и было принято решение о создании Независимого внешнего следственного органа.

Должно быть отмечено, что все попытки антиазербайджанских сил и руководителя секретариата ПАСЕ Савицкого в первую очередь были направлены на то, чтобы доклад Штрассера был подготовлен заново.

Однако Следственный орган в своем отчете признает, что ни сотрудники Секретариата, ни депутаты не смогли найти каких-либо доказательств подкупа голосов во время голосования по докладу Штрассера, и пришли к выводу об отсутствии какого-либо влияния на результаты голосования.

Несмотря на это, голландский депутат Питер Омциг вновь выдвинул в ПАСЕ проект резолюции о подготовке доклада по вопросу политзаключенных в Азербайджане. Бюро уже приняло в связи с этим решение и на июньской сессии Ассамблеи будет назначен докладчик по вопросу политзаключенных в Азербайджане.

Должно быть подчеркнуто, что в период кампании коррупционных претензий против Азербайджана Питер Омциг был лидером недругов страны и постоянно выступал с предвзятыми претензиями к Азербайджану. Еще в подготовленном в 2017 году Европейским центром стратегической разведки и безопасности отчете под названием «Армянская связь» было выявлено, что автора новой резолюции, голландца Питера Омцига финансирует Фонд Сороса, и он обслуживает интересы армян. Факты однозначно указывают на то, что организация, именуемая Европейской инициативой стабильности, которая годами наносила удары по международному имиджу Азербайджана и проводила против страны кампанию клеветы, финансируется Соросом».

Minval.az