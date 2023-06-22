ISW: ВСУ успешно создали условия для главного удара контрнаступления

325 Просмотров

ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские власти давно дали понять, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а совсем недавно выразили наблюдение, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий «только километрами или количеством уволенных населенных пунктов».

Эксперты ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели. ВСУ могут провести несколько наступательных операций по всему фронту, чтобы постепенно истощить оккупантов и создать условия для предстоящего главного удара. Аналитики подчеркивают, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на смягчение и сбалансирование этих условий контрнаступления.

В Институте отмечают, что общий медленнее, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не свидетельствует о наступательном потенциале Украины, и украинские силы, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.