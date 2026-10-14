Бывший председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов, арестованный по обвинению в присвоении 200 тысяч манатов, полностью возместил ущерб государству.

Как сообщает Qafqazinfo, деньги вернул его сын. Из общей суммы 44 тысячи манатов были погашены ещё на стадии следствия, оставшаяся часть выплачена сегодня.

Кроме того, сын Самедова перечислил ещё 100 тысяч манатов в качестве установленного законом платежа для освобождения отца от уголовной ответственности.

Согласно законодательству, полное возмещение ущерба и уплата дополнительной суммы позволяют суду освободить обвиняемого от ответственности, однако окончательное решение остаётся за судьёй.

Приговор ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Самедов оказался в центре скандала после появления 9 мая на мероприятии с советским флагом и георгиевской лентой. После общественного возмущения его сняли с должности, а впоследствии СГБ выявила предполагаемые коррупционные преступления.

Самедов находится под арестом уже год.