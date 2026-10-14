В Азербайджане уничтожили партию биологически активной добавки «Глицин Биокор» российского производства общим весом 216 кг. Об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе контрольных мероприятий были отобраны образцы продукции предприятия «Биокор», импортированной из России компанией ООО «Nord Star Pharma». Лабораторные исследования выявили несоответствие фактического состава биологически активной добавки заявленному. Даты производства и окончания срока годности продукции — с 15 июня 2026 года по 15 июня 2029 года.

В соответствии с законодательством было принято решение об уничтожении партии, состоящей из 10 тыс. упаковок.