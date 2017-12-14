Первый зампред Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин выступил с сенсационным заявлением относительно кандидатуры Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане, расставив все точки над i, сообщает Minval.az.

Кандидатура Зуева, как сообщали СМИ, была утверждена Госдумой еще в июле текущего года, однако МИД РФ так и не получил от Баку агреман на его назначение.

Россия никогда не запрашивала агреман на Георгия Зуева у правительства Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе на пресс-конференции в Вене.

«Относительно нашего нового посла в Азербайджане, который будет направлен, как только завершит свою миссию нынешний посол Дорохин, я видел примерно те же слухи, которые вы упомянули, в интернете. Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики. Сама тема о том, кто имеет какие связи и как это сказывается на политику — она, конечно, не совсем отвечает современным цивилизованным требованиям», – сказал тогда российский министр.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ноябре в интервью азербайджанскому агентству АПА заявил, что вопрос о кандидатуре заместителя директора департамента кадров МИД России Зуева, который муссируется в прессе, не рассматривается. «Новым послом РФ в Азербайджане будет назначен дипломат, работающий в настоящее время послом России в одной из стран СНГ», — отмечал он.

«Человек без знания Кавказа и адекватного дипломатического опыта — какая-то слишком темная лошадка, к тому же кадровик, наверняка выходец из «конторы», — заметил накануне в разговоре с изданием NT на условиях анонимности один азербайджанский чиновник, добавив, что лично ему так и не удалось разыскать ни фотографии Зуева, ни подробностей его послужного списка.

По словам же Затулина, профильный думский комитет кандидатуру Зуева все же рассмотрел и одобрил.

«Комитет ГД РФ по делам СНГ 5 июля 2017 года рассматривал кандидатуру Зуева, но теперь уже кандидатура этого дипломата не рассматривается, президент РФ, скорее всего, будет вносить другую кандидатуру на этот пост», — сказал парламентарий в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, безусловно, знаю о том, почему это происходит, и думаю, что все происходящее вряд ли красит российско-азербайджанские отношения», — продолжил проармянский российский депутат.

«Разумеется, право Баку давать согласие на направление посла никто не отрицает, однако существуют традиции и практика, при которой надо понимать, что посол все равно будет не азербайджанским в Азербайджане, а российским в Азербайджане. И по-другому не будет. И кто бы ни был, с какой фамилией, с какими-либо корнями, связями, он будет выражать точку зрения Российской Федерации, а не ту, которую хотелось бы, при всей нашей любви и дружбе, знать и видеть Баку», — заключил Затулин.

Minval.az