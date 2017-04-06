В городе Горадиз Физулинского района прошло шествие, посвященное годовщине победы наших вооруженных сил в апрельских боях.
Как сообщает АПА, шествие стартовало на проспекте Гейдара Алиева и завершилось на Площади Флага.
В шествии принимали участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.