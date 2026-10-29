Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подошёл к состоявшимся во вторник парламентским выборам, располагая правящим большинством, однако теперь рискует его лишиться. Так можно интерпретировать результаты голосования, хотя подобный исход многие предсказывали заранее. Настоящей неожиданностью стала неспособность оппозиции опередить Нетаньяху. Возможно, он и не победил, но оппозиция определённо проиграла.

Премьер-министру Израиля, любящему цитировать Уинстона Черчилля, подошли бы слова британского политика: «Нет ничего более захватывающего в жизни, чем когда в тебя стреляют — и промахиваются».

По текущим подсчётам, партия Нетаньяху «Ликуд» занимает первое место и может получить 26–27 мест в 120-местном Кнессете. Это меньше нынешних 32 мандатов, но значительно больше 19–21 места, которые ей предсказывали предвыборные опросы. Оппозиционная партия «Яшар» бывшего начальника Генерального штаба Гади Айзенкота отстаёт, претендуя на 21 мандат.

В целом блок сторонников Нетаньяху может получить 53 места, блок Айзенкота — 48, а партии, представляющие преимущественно арабское население, — 19.

Большинство предвыборных опросов предсказывали лидерство блоку Айзенкота. Более того, после публикации первых экзитполов бывший генерал даже выступил с победной речью. Обращаясь к руководителям израильских силовых структур, он заявил, что Нетаньяху больше не обладает легитимностью для управления страной. Однако по мере поступления новых результатов подобная поспешность выглядит всё менее оправданной.

Разочарование в рядах оппозиции очевидно, но винить ей следует прежде всего себя. Как мы уже отмечали, израильтяне хотят перемен, однако одновременно их политические взгляды становятся более правыми. Вместо того чтобы предложить избирателям новую повестку, Айзенкот и его союзники вновь превратили выборы в привычный референдум об отношении к «Биби» — прозвищу Нетаньяху.

Премьер-министр связан с непопулярными партнёрами по коалиции. Именно при нём в 2023 году провалилась судебная реформа, вызвавшая масштабные протесты, а 7 октября того же года произошло нападение ХАМАС на Израиль.

Однако стратегия оппозиции, основанная на принципе «кто угодно, только не Биби», уже много лет не приносит результатов. На этот раз она вновь лишила противников Нетаньяху возможности добиться успеха, усилив поляризацию общества.

Явка на выборах превысила 77%, став самой высокой с 1999 года. Главной неожиданностью оказался резкий рост активности арабских граждан Израиля. Их мобилизации способствовали увеличение преступности в арабских районах и стремление добиться отставки министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, лишив его контроля над полицией, пенитенциарной системой и выдачей разрешений на оружие.

В результате главным политическим наследием Бен-Гвира на этих выборах стал рекордный успех арабских партий. При этом крайне правые политические силы сохранили прежний результат — 14 мандатов.

Теперь ни один из двух основных политических блоков не располагает простым путём к формированию правительства.

Нетаньяху будет трудно убедить какую-либо оппозиционную партию присоединиться к его коалиции. Айзенкот, в свою очередь, уже пообещал не вступать в союз ни с самим Нетаньяху, ни с ультраортодоксальными еврейскими партиями, стремящимися сохранить крайне непопулярное освобождение своих избирателей от военной службы, ни с арабскими партиями, которые не поддерживают существование Израиля как еврейского государства и его оборонную политику.

Многие призывают Айзенкота отказаться от своего обещания и привлечь к коалиции партию РААМ. Несмотря на исламистскую идеологию, она придерживается прагматичного политического курса, хотя её представители занимали уклончивую позицию по вопросу признания ХАМАС террористической организацией.

Однако семи мандатов РААМ уже недостаточно для достижения необходимого большинства в 61 место. Вероятно, Айзенкоту также потребуется поддержка радикального «Объединённого арабского списка», чтобы сформировать правительство меньшинства.

В ночь выборов в штаб-квартире этого объединения один из его бывших депутатов Кнессета заявил собравшимся: «Мы посвящаем эту победу нашему народу в секторе Газа, на Западном берегу, в оккупированном Иерусалиме… а также передаём наши поздравления заключённым».

Большинство израильтян считают этих заключённых террористами, поэтому любая коалиция с участием подобных политических сил оказалась бы крайне нестабильной.

Возможно, оптимальным решением стало бы правительство национального единства, к созданию которого призывает президент США Дональд Трамп. Оно могло бы объединить «Ликуд» с центристской оппозицией, оставив остальные партии за пределами коалиции.

При отсутствии столь глубокой политической поляризации вокруг фигуры Нетаньяху подобное решение выглядело бы естественным. Однако лидеры оппозиции не хотят сотрудничать с действующим премьер-министром, а сам он не намерен соглашаться на второстепенную роль.

В результате израильтяне вскоре могут вновь отправиться на избирательные участки.

Именно такого сценария Нетаньяху опасается меньше всего. В случае повторных выборов он сможет воспользоваться набранным политическим импульсом, получить более выгодные возможности для формирования коалиции и тем временем сохранить пост премьер-министра.

Впрочем, Нетаньяху был прав, когда поздно вечером во вторник заявил, что у Израиля появилась «уникальная возможность, которая выпадает раз в жизни, вместе с нашим партнёром, президентом Трампом, раз и навсегда устранить экзистенциальную угрозу со стороны Ирана».

Сейчас Израиль не может позволить себе политический паралич.