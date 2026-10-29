Украина массово использовала коммерческий Starlink для военных операций вопреки запрету компании Илона Маска, выяснил The Atlantic.

По данным издания, на специальный военный сервис Starshield приходится менее 1% терминалов на фронте. Практически вся украинская армия использует обычный Starlink. Тысячи устройств закупили Польша и Германия якобы для гуманитарных целей, хотя фактически они предназначались военным. SpaceX долгое время закрывала на это глаза.

Однако октябрьские ограничения обернулись серьёзными последствиями. С 13 октября перебои со связью парализовали часть военных операций, остановили полёты беспилотников и привели к потере украинских морских дронов в Чёрном море.

«Без Starlink война остановится», — признал высокопоставленный американский военный.

Позднее связь восстановили, однако в ВСУ опасаются новых отключений.

На фоне перебоев SpaceX предложила Пентагону перейти на значительно более дорогой контракт. Если обычный Starlink может стоить всего $30 в месяц за терминал, то военный Starshield — до $25 тысяч.

The Atlantic допускает, что таким образом Маск пытается вынудить Украину и её союзников перейти на дорогостоящий военный сервис, альтернатив которому в сопоставимом масштабе пока нет.