Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил кабмину за месяц разработать и внести предложения по налогообложению особо богатых граждан страны.

«Министерству нацэкономики доработать пакет точечных поправок в новый Налоговый кодекс и оперативно согласовать с госорганами. Отдельный вопрос — налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан», — сказал он на заседании правительства.

Также он поручил Минфину принять меры по повышению собираемости налогов, снизить уровень теневой экономики и «завершить тотальную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, в том числе с применением инструментов искусственного интеллекта».