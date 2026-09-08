В результате сильного ветра в Баку пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Три женщины и один мужчина были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, после чего они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность во время сильного ветра, по возможности избегать открытых участков, деревьев, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 8 сентября, в ряде районов страны продолжались дожди, местами — сильные ливни.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 30 мм осадков, что составляет 133% месячной нормы.

При этом ветер, усилившийся утром 8 сентября, постепенно ослаб. Его скорость снизилась до 8–13 м/с.